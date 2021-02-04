Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "İkinci bir Gezi olmayacak" düşüncesini dile getirdi.

Hakan yazısında, "Gezi’nin taaa en baştaki en önemli özellikleri şunlardı: Kendiliğindendi... Bir refleks gibiydi... Aniydi... Plansızdı... Sonra bin türlü el girdi içine ve tüm bu özellikleri kirletti. Böylece her şey yaşandı bitti... Saygısızca. Ama o gün bugündür, hem Gezi’den ağzı yanmış iktidar çevrelerinin hem de Gezi’nin tadı damağında kalmış muhalefet çevrelerinin aklından şu soru hiç çıkmıyor: 'İkinci bir Gezi mümkün mü?' En başta söyledim, ortasında söyledim ve şimdi yine söylüyorum: İkinci bir Gezi olmayacak. Çünkü toplumsal olaylar, kopyacı seri katiller gibi değillerdir. Kendilerini tekrar etmezler." ifadesini kullandı.