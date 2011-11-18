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Ahmet Hakan: İçişleri Bakanı’na ihbarda bulunuyorum

Ahmet Hakan Meclis'te Prof. Büşra Ersanlı'nın KCK'dan tutuklanmasını savunan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i eleştirdi.

18 Kasım 2011 02:00

T24 - Ahmet Hakan Meclis'te Prof. Büşra Ersanlı'nın KCK'dan tutuklanmasını savunan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i eleştirdi.

Hakan'ın Hürriyet gazetesinde "İçişleri Bakanı'na ihbarda bulunuyorum" başlığıyla yayımlanan bugünkü (18 Kasım 2011) yazısının bir bölümü şöyle:

İÇİŞLERİ Bakanı İdris Naim Şahin, Meclis kürsüsünde yaptığı bir konuşmada Prof. Büşra Ersanlı’nın tutuklanmasını savundu.

Söylediği bazı cümleler şunlar:
Büşra Ersanlı Hanımefendi’nin 80 öncesi gençlik yıllarına bir yolculuk yapmanızı tavsiye ederim.
Büşra Ersanlı’nın hangi komünizan faaliyetten mahkûm olduğunu, cezaevinde yatıp yatmadığını araştırın.
Büşra Ersanlı’nın akrabalarının kimler olduğunu araştırın.
Büşra Ersanlı’nın eniştesinin bu ülkede bir başka faaliyetten tutuklu olduğunu araştırırsanız görürsünüz.
İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e “yetmez ama evet” diyorum ve Büşra Ersanlı için daha fazla malzeme temin etmesine yararlı olur diye şu ipuçlarını veriyorum:
Sayın Bakan...
Büşra Ersanlı’nın sadece 80 öncesi gençlik yıllarına bir yolculuk yapmakla yetinmeyip yolculuğunuzu onun çocukluk yıllarına kadar uzatın lütfen... Böyle bir yolculuk sayesinde “küçük Büşra”nın komşu çocuklarını nasıl kışkırttığını, yan bahçedeki erik ağaçlarına musallat olunmasına nasıl ön ayak olduğunu dehşetle fark edeceksiniz.
Siz sadece “enişte”den söz etmişsiniz... Lütfen işi enişteyle sınırlı tutmayın... Büşra’nın başka akrabalarını da bir araştırın... Özellikle kaynına, eltisine ve görümcesine özel dikkat! Çok şaşıracaksınız çok...
Büşra Ersanlı’nın dayısının bir bacanağı vardır. Yaşlıca bir adamdır. Tek başına yaşar... Bugünlerde elden ayaktan düşmüş görünse de gençliğinde fırtına gibi esmiştir... Adamın gençlik yılları, yüce devletimiz aleyhinde yapılmış muzır faaliyetler tarihi gibidir... Es geçmeyin lütfen.
Komünizan fikirler dediniz de aklıma geldi: Bu Büşra Ersanlı, gençliğinde 141. ve 142. maddelere öyle sert muhalefet etmiştir ki, rahmetli Özal devletimizi komünistlerden koruyan bu maddeleri kaldırmak zorunda kalmıştı... O derecedir yani...

Sayın Bakan...
İsterseniz size kendisine “yayıncı / yazar” sıfatlarını veren Ragıp Zarakolu ve mahdumu Deniz Zarakolu ile ilgili de dehşetengiz bilgiler verebilirim.
İsterseniz sizin gizli tanığınız bile olabilirim.
Çünkü siz buna değersiniz... Sizin gibi bir bakan, Milliyetçi Cephe hükümetlerinde bile yoktu.
Allah başımızdan eksik etmesin.

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