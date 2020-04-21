Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, “Hükûmet yanlısı troller inat ettiler, Ekrem İmamoğlu’nu yeniden seçtirecekler” düşüncesini dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, fitne ve zekatların belediyeye bağışlanması çağrısında bulundu. Çağrı sonrası sosyal medyada “Ekrem’e zırnık yok” kampanyası başlatıldı. Kampanyayı başlatanlara teşekkür eden İmamoğlu, “Belki de ulaşmakta güçlük çekeceğim insanlara videomu ulaştıran bu arkadaşlara inanın teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

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