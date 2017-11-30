Ahmet Hakan: Hey, Reza'nın avukatları, uyuyor musunuz; niye mahkemeye gitmiyorsunuz?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, ABD'nin İran'a yönelik ambargo uygulamasını deldiği iddiasıyla 20 ay önce Miami'de tutuklanan Reza Zarrab hakkında 17 Temmuz 2015'te bir yazı kaleme aldığını hatırlatarak "Ben 'Reza sahtekârdır' dediğim için Reza’nın avukatları, hemen mahkemeye koşturup tekzip üstüne tekzip kararları aldırmıştı" dedi.

Hakan, "Siyasi taktik açısından... Kim kazandı, kim kaybetti?" başlığıyla yayımlanan (30 Kasım 2017) yazısında, sözlerine şöyle devam etti:

"Oysa bugünlerde Reza için denilenler şunlar:



- Amerikan ajanı.

- Canı cehenneme Reza’nın.

- Kara paracı.

- Rüşvetçi.

- Şarlatan.

Hey! Reza’nın avukatları! Uyuyor musunuz?

Niye mahkemeye gitmiyorsunuz?"