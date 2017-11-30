T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ahmet Hakan: Hey, Reza'nın avukatları, uyuyor musunuz; niye mahkemeye gitmiyorsunuz?

"Reza sahtekârdır' dediğim için hemen mahkemeye koşturup tekzip kararı aldırmışlardı"

30 Kasım 2017 11:29

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, ABD'nin İran'a yönelik ambargo uygulamasını deldiği iddiasıyla 20 ay önce Miami'de tutuklanan Reza Zarrab hakkında 17 Temmuz 2015'te bir yazı kaleme aldığını hatırlatarak "Ben 'Reza sahtekârdır' dediğim için Reza’nın avukatları, hemen mahkemeye koşturup tekzip üstüne tekzip kararları aldırmıştı" dedi. 

Hakan, "Siyasi taktik açısından... Kim kazandı, kim kaybetti?" başlığıyla yayımlanan (30 Kasım 2017) yazısında, sözlerine şöyle devam etti: 

"Oysa bugünlerde Reza için denilenler şunlar:

- Amerikan ajanı.
- Canı cehenneme Reza’nın.
- Kara paracı.
- Rüşvetçi.
- Şarlatan.

Hey! Reza’nın avukatları! Uyuyor musunuz?
Niye mahkemeye gitmiyorsunuz?"

ETİKETLER

Ahmet HakanHürriyet GazetesiABDReza Zarrab

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24