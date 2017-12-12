Ahmet Hakan: Herkes tehdit dilinden uzak duracak, en çok da İçişleri Bakanı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için söylediği "Sen bittin Kılıçdaroğlu" sözlerine tepki göstererek "Herkes öfkesine hâkim olacak. Herkes tehdit dilinden uzak duracak. Herkes ne dediğine dikkat edecek. Ama en fazla da... İçişleri Bakanı öfkesine hâkim olacak, İçişleri Bakanı tehdit dilinden uzak duracak, İçişleri Bakanı ne dediğine dikkat edecek" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Sen bittin Kılıçdaroğlu!" başlığıyla yayımlanan (12 Aralık 2017) yazısının ilgili bölümü şö

“Sen bittin Kılıçdaroğlu” dedi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

Yani alenen ve resmen tehdit dilini kullandı.

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- Tarım Bakanı tehdit etse...

- Gümrük Bakanı tehdit etse...

- Orman Bakanı tehdit etse...

- Sosyal Politikalar Bakanı tehdit etse...

- Dışişleri Bakanı tehdit etse...

- Hatta ve hatta Başbakan tehdit etse...

Tabii ki mesele olur ama bir İçişleri Bakanı’nın tehdidi çok daha büyük mesele olur.

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“Tehdit tehdittir, ne fark eder kardeşim” diyebilirsiniz.

Doğrudur.

Son tahlilde tabii ki tehdit tehdittir.

Ama bazı tehditler vardır ki...

Onların üzerinde biraz daha fazla durulur.

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“Bir ülkede tehdit dilinden uzak durması gereken en birinci

kişi kimdir?” diye sorsalar...

Verilecek cevap şudur:

“İçişleri Bakanı.”

Neden?

Çünkü İçişleri Bakanı...

- Polis ve jandarmaya emir verir.

- İstihbaratı yönlendirir.

- Güvenlik güçlerini sevk ve idare eder.

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Herkes öfkesine hâkim olacak. Herkes tehdit dilinden uzak duracak. Herkes ne dediğine dikkat edecek. Ama en fazla da...

İçişleri Bakanı öfkesine hâkim olacak, İçişleri Bakanı tehdit dilinden uzak duracak, İçişleri Bakanı ne dediğine dikkat edecek.

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İçişleri Bakanı koltuğunda oturmanın işte böyle fazladan bir mükellefiyeti söz konusu maalesef.