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Ahmet Hakan: Herkes kendini kurtarır, FETÖ'cülük Sözcü'ye kalır...

"FETÖ’ye gittiğinde başını örten vekil kendini kurtarır..."

20 Mayıs 2017 13:11

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Sözcü’nün, imtiyaz sahibi Burak Akbay’ın da aralarında bulunduğu 4 çalışanı hakkında verilen gözaltı kararına tepki gösterdi.  

"Annemin 'Herkes kendini kurtarır, olan sana olur' sözü bir kez daha gerçek çıkar" diyen Hakan, "Herkes kendini kurtarır. FETÖ’cülük Sözcü’ye kalır" ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan'ın "Ve FETÖ'cülük Sözcü'ye kalır" başlığıyla yayımlanan (20 Mayıs 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

FETÖ’ye para yağdıran işadamı kendini kurtarır...

FETÖ’ye kitap dolusu destanlar yazan kendini kurtarır...

FETÖ’nün Pensilvanya’sına dadanan kendini kurtarır...

FETÖ’ye “Hocam, elini ayağını öpeyim” diyen kendini kurtarır...

FETÖ’ye gittiğinde başını örten vekil kendini kurtarır...

FETÖ’yü adliyeye, emniyete, orduya dolduran kendini kurtarır.

FETÖ’yle kader birliği yapan kendini kurtarır.

Kısacası...

Annemin “Herkes kendini kurtarır, olan sana olur” sözü bir kez daha gerçek çıkar:

Herkes kendini kurtarır.
FETÖ’cülük Sözcü’ye kalır.

Celal Ülgen

Avukat Celal Ülgen, yıllarca Ergenekon ve Balyoz davalarında FETÖ’cü savcı ve hâkimlere karşı dişe diş mücadele verdi.

Gün döndü, devran döndü...
Aynı Celal Ülgen bu kez de...

FETÖ’cülükle suçlanan Sözcü gazetesi çalışanları için dişe diş mücadele vermeye başladı.

Kader mi?
Talih mi?
Ağyar mı?
Acep ne?

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