Ahmet Hakan: Herif bir ailenin felaketine yol açmış, söylediklerine baksan sanki Nâzım Hikmet

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 22 Eylül'de İzmir-Aydın otobanında yaptığı trafik kazasıyla bir ailenin hayatını kaybetmesine neden Behzat Ç'nin senaristi, yazar Emrah Serbes'in cezaevinden dün Posta'ya gönderdiği mektuba tepki gösterdi. Hakan, Emrah Serbes'in "Tanrı bile dünyayı altı günde yaratmışken benim altıncı günde teslim olmama neden şaşırdıklarını anlamıyorum!" sözlerinin geçtiği mektubuyla ilgili olarak "Sanki söz konusu olan... Kendisi değil de... Sanki komünizm suçundan Bursa Kalesi’nde yatan Nâzım Hikmet. Emrah Serbes! Sen alkollü araba kullanarak bir ailenin felaketine yol açmış bir adamsın. Yeter artık! Yapma bize bu artistliği..." dedi.

Ahmet Hakan'ın "Herif bir ailenin felaketine yol açmış, söylediklerine baksan sanki Nâzım Hikmet" başlığıyla yayımlanan (5 Kasım 2017) yazısı şöyle:

EMRAH Serbes’in cezaevinden söyledikleri dün Posta’da yayınlandı.

*

Emrah Serbes...

- Öyle artistlikler yapıyor ki...

- Öyle lügat paralıyor ki...

- Öyle atraksiyonlar çekiyor ki...

Sanki söz konusu olan...

Kendisi değil de...

Sinop Cezaevi’nde dışarıdaki deli dalgaları dinleyen düşünce suçlusu Sabahattin Ali...

Sanki söz konusu olan...

Kendisi değil de...

Sanki komünizm suçundan Bursa Kalesi’nde yatan Nâzım Hikmet.

*

Emrah Serbes!

Sen alkollü araba kullanarak bir ailenin felaketine yol açmış bir adamsın.

Yeter artık!

Yapma bize bu artistliği...

Şu kişilerin acilen istifa ettirilmesi şarttır

- Arabalara cam film takılmasıyla ilgili olarak bir yılda 3 kez değişiklik yapılmasına,

5 milyon vatandaşın mağdur olmasına ve 5 milyar liranın çöpe gitmesine kimler sebep olduysa... Hepsinin hemen istifa ettirilmesi şarttır.

- Rusya’ya gönderilen 23 ton tavuk etinin içinde kabul edilebilir orandan fazla miktarda antibiyotik çıkmasında kimlerin sorumluluğu varsa... Üreticisinden denetimcisine hepsinin acilen istifa ettirilmesi şarttır.

Fakıbaba'ya övgü

BAKAN Eşref Fakıbaba, gerçekten farklı bir bakan.

“Ucuz et yedireceğim” dedi.

Biraz gecikmeli de olsa...

Sözünde durdu.

Övülecek zamanda övmeyenin yerilecek zamanda yermeye hakkı olmaz.

Biraz da bu nedenle...

Helal olsun Fakıbaba diyorum.

Neden Burhan Kuzu

MECLİS Başkanlığı’na AK Parti’nin adayı Burhan Kuzu olsa keşke...

Neden mi?

İsmail Kahraman, kendisine yakın duranların bile pek sempatik bulmadığı bir isimken...

Burhan Kuzu, kendisine epey uzak duranların bile sempatik bulduğu bir isim de ondan.