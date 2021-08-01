Ahmet Hakan: Hemen yanı başlarında ağaçlar yanarken, börtü böcek can verirken hiç ırgalanmayıp denize girenleri, tatil keyiflerini sürdürenleri anlamam mümkün değil

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Hemen yanı başlarında... Ağaçlar yanarken, börtü böcek can verirken, itfaiye erleri kahramanca mücadele ederken... Hiç ırgalanmayıp denize girenleri, tatil keyiflerini sürdürenleri anlamam mümkün değil." düşüncesini dile getirdi.

Hakan yazısında, "Duyar kasmayı sevmem. Yani gördüğüm her yemek yeme, tatilin tadını çıkarma fotoğrafının altına... 'Memleket yanarken bu yaptığınız da nedir? Çabuk yasa bürünün bakayım' diye yazan sevimsiz tiplerden değilim. Hatta ve hatta... Yangın sırasında Marmaris ya da Manavgat’ta tatilde olanların zorunlu olarak yangın manzarası karşısında yemek yeme durumunda kalmalarını da anlayışla karşılarım. Ne yapsın bu insanlar? Aniden ortaya çıkmış bir durum." ifadesini kullandı.

Hakan şunları kaydetti:

"Ama hemen yanı başlarında... Ağaçlar yanarken, börtü böcek can verirken, itfaiye erleri kahramanca mücadele ederken... Hiç ırgalanmayıp denize girenleri, tatil keyiflerini sürdürenleri anlamam mümkün değil. Bir büyük felaket karşısında tatili kesip dönmesini bilmeyenlerden söz ediyorum.Yani benim meselem sadece ve sadece... Yangına “değişik bir manzara” muamelesi çekip zerre ırgalanmayanlarla."