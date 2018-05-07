Ahmet Hakan: Hem iktidar hem de muhalefet taraftarlarınca tehdit ediliyorum

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, iktidar ve muhalefet taraftarlarınca, "24 Haziran'da gününü göreceksin" diye tehdit mesajları aldığını söyledi.

Hakan, bu tehdit dilini kullananların gün yüzü göremeyeceklerini söyleyerek, "Seçim nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, iktidar tarafında da, muhalefet tarafında da öyle sert, öyle farklı, öyle bambaşka rüzgârlar esecek ki bundan böyle bu tehdit dilini kullananlar, bundan böyle asla huzur bulmayacaklar" dedi.

Hakan 24 Haziran'da yeni bir başlangıç temennisinde bulunarak şunları yazdı:

- Trollük yerin dibine batsa.

- Kutuplaştırmaya kalkan anında ötekileştirilse.

- Geçmiş değil gelecek konuşulsa.

- Aşağılama, laf sokma, hakaret etme bitse.

- Koyun, çomar gibi aşağılık laflar bir tarafa bırakılsa.

- Seçimler ölüm kalım savaşı değil, hizmet yarışı haline gelse.

- Kimse kimsenin oyunu cebinde keklik göremese...

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