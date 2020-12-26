Ahmet Hakan: “Hediyeleşmek sünnettir, bu açıdan iyi bir şey” diyerek biraz yumuşasalar mesele kalmayacak

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, yılbaşı yaklaşırken ‘dindar muhitlerde’ bir hareketlenme olduğunu ve ‘ödünsüz’ itirazların alıp başını gittiğini belirterek, “Halbuki mesela “Hediyeleşmek sünnettir, bu açıdan iyi bir şey” falan diyerek biraz yumuşasalar mesele kalmayacak” önerisinde bulundu.

Hakan, Nihat Hatipoğlu’nun, ““Şu kişilerin cesetleri camiye getirilmesin, namazları kılınmasın” söylemine karşı çıktığı için takdir edilmesinin boynunun bir borcu olduğunu yazdı. Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Ebubekir Sifil, Yılmaz Özdil hakkında “öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın” demişti.

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