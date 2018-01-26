Ahmet Hakan: HDP'nin CHP'den böyle bir beklenti içinde olması size de tuhaf gelmiyor mu?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, HDP'nin iktidardan çok CHP'yi eleştirdiğini iddia etti. "Ne bekliyor bu HDP, CHP’den acaba?

diye soran Hakan, “Afrin bizim kırmızı çizgimizdir, dokunulamaz' demesini mi? HDP’nin CHP’den böyle bir beklenti içinde olması size de tuhaf gelmiyor mu?" dedi.

Hakan'ın "Yahu bu HDP, CHP'den ne bekliyor acaba?" başlığıyla (26 Ocak 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

HDP adına kürsüye çıkıp kim konuşsa...

İktidardan daha çok CHP’ye saydırıyor.



Yok, CHP Afrin harekâtına destek vererek AK Parti/MHP koalisyonuna katılmışmış.

Yok, Kemal Kılıçdaroğlu savaş cephesinde yer almışmış.

Yok, bunu CHP’den hiç beklemezlermişmiş.



Falan filan.



Ne bekliyor bu HDP, CHP’den acaba?



“Sınırımızda bir PKK devletinin olması acayip iyi olur” demesini mi?

“Afrin bizim kırmızı çizgimizdir, dokunulamaz” demesini mi?

“Amerika gibi biz de operasyondan çok kaygılıyız” falan demesini mi?



Bırakın CHP gibi ulusalcı bir ideolojiden ve tarihten gelen partiyi...



Merkezin solunda siyaset yapma iddiasındaki herhangi bir partinin bile söyleyemeyeceği sözler bunlar.



Hal böyleyken...



HDP’nin CHP’den böyle bir beklenti içinde olması size de tuhaf gelmiyor mu?



Ah Canan Kaftancıoğlu ah!



Oluşturduğun beklenti çıtasının yüksekliği, senin bile başını döndürmüyor mu?