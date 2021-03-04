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Ahmet Hakan: HDP konusunda siyaset karar vermesin, hukuk karar versin

"Eğer hukuki açıdan kapatılması gerekiyorsa yargı harekete geçsin"

04 Mart 2021 07:20

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, HDP konusunda, "Siyaset bu konuya karar vermesin. Hukuk karar versin. Yargı karar versin. Eğer hukuki açıdan kapatılması gerekiyorsa yargı harekete geçsin." değerlendirmesini yaptı.

HDP konusunda üç temel görüşün olduğunu söyleyen Hakan yazısında, "1) Kapatılsın Silahlı bir terör örgütüyle bağlantılı siyasi parti olmaz. Demokrasi, böyle bir şeye tahammül edemez. Dünyada yok böyle şey. Hemen kapatılmalıdır. 2) Kapatılmasın  Kapatmak çare değil. Kapatıyorsun, yenisi kuruluyor. Başka çözümlere yönelmek lazım. Partiyi değil kişilerin cezalandırılması bir çözüm olabilir. 3) Yargı karar versin  Siyaset bu konuya karar vermesin. Hukuk karar versin. Yargı karar versin. Eğer hukuki açıdan kapatılması gerekiyorsa yargı harekete geçsin. Ben nerede mi duruyorum? Hemen söyleyeyim: Üçüncüde!" ifadesini kullandı

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın YönetmeniAhmet HakanHDPyargıhukuksiyasetkarar
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