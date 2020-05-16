Ahmet Hakan: HDP, “bozulmak” yerine başka şeyler yapmalı

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugünkü yazısında, eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in seçim sürecinde İyi Parti’den kendilerine aracılar geldiği ve fikirlerini sorduğu yönündeki sözlerine karşın başlayan tartışmaya değindi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı iken yerine kayyım atanan Ahmet Türk’ün “Ötekileştirici ve ayrıştırıcı bir dil” diye nitelendirerek Akşener’in açıklamasına bozulduğunu ifade ettiği açıklamasını hatırlatan Hakan, "Oysa HDP, 'bozulmak' yerine başka şeyler yapmalı" dedi.

Hakan sözlerinin devamında şunları kaydetti:

Mesela... “Biz PKK’nın uzantısı değiliz” diye haykırmayı tercih etmeli.

Mesela... “Biz kendi kararlarımızı kendimiz alırız, PKK da kimmiş” diye meydan okumalı.

Mesela... “Bizi bir terör örgütünün uzantısı olarak gösteremezsiniz” diye ortalığı ayağa kaldırmalı.

Mesela... “Bizi töhmet altında bırakamazsınız, bize iftira atamazsınız” demeli.

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Ahmet Türk ne demişti?

Eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, seçim sürecinde İyi Parti’den kendilerine aracılar geldiği ve fikirlerini sorduğu yönündeki sözlerine verilen tepkiler üzerine bu kişilerin isterlerse kendilerinin açıklama yapacağını söyledi. Önder, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘memleket masası kurulsun’ çağrısı için de, “Adına Türkiye Masası denilen şeye eksik sandalye koymak, acemi marangozlara mahsustur” dedi.