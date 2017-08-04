Ahmet Hakan: Hayrettin Karaman'ın yaptığı saygısız hunharca ve aşağılayıcı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan Yeni Şafak gazetesi yazarı Prof. Hayrettin Karaman, sigara içmenin 'caiz' olmadığını belirterek söylediği "Ben başını örten ama göstere göstere sigara içen bir bayan gördüğümde şöyle bir intibaa kapılıyorum: Sanki farklı olanlara şunu diyor: 'Siz benim başımı örttüğüme bakmayın, benden ümidinizi kesmeyin, sizinle paylaşacağım daha çok şeyim var" sözlerine, "Günümüz ulemasından Hayrettin Karaman, “kadın” konusunda eskilere oranla biraz daha saygısız, biraz daha hunhar ve biraz daha aşağılayıcı" tepkisini gösterdi.

Hürriyet'te Ahmet Hakan'ın "Çok ama çok ayıp Hayrettin Karaman" başlığıyla (4 Ağustos 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Günümüz ulemasından Hayrettin Karaman Hoca şöyle yazmış dünkü yazısında:

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“Ben başını örten ama göstere göstere sigara içen bir bayan gördüğümde şöyle bir intibaa kapılıyorum: Sanki farklı olanlara şunu diyor: “Siz benim başımı örttüğüme bakmayın. Benden ümidinizi kesmeyin. Sizinle paylaşacak çok şeyim var.”

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Şu mantığa bakın hele!

- Dindar bir erkek sigara içerse... En fazla sağlığına zarar verir.

- Dindar bir kadın sigara içerse... Dindar olmayanlara sinyal çakmış olur.

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Sigara içen başörtülü kadın, farklı olanlara “Sizinle paylaşacak çok şeyim var” der gibiymiş!

“Sizinle paylaşacak çok şeyim var” cümlesinde rezil mi rezil imaya lütfen dikkat!

Ayıp, ayıp!

Hakikaten ayıp!

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Tarih boyunca hep erkek egemen bir bakışla yorumlanan din, bugün de erkek egemen bakışla yorumlanıyor.

Hayrettin Karaman’lar eliyle...

Aradaki tek fark şu:

Bugünün uleması “kadın” konusunda eskilere oranla...

Biraz daha saygısız, biraz daha hunhar ve biraz daha aşağılayıcı...