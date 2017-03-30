Ahmet Hakan: 'Hayır' çadırındakiler muazzam bir fırsatı tepti, güzelim pası gole çeviremedi

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ziyaret ettiği 'Hayır' çadırındaki vatandaşların "muazzam bir fırsatı teptiğini" iddia etti. "Aralarından bir teki bile 'Cumhurbaşkanının aynı zamanda parti genel başkanı olmasını istemediğimiz için hayır diyoruz' demiyor, diyemiyor" diyen Hakan, "Bu fırsatı tepiyor, bu imkânı heba ediyor, bu güzelim pası gole çeviremiyor" ifadesini kullandı.

Hakan ayrıca, Erdoğan'ın adını anmadan "Biz kimseyi ayırmadık. Böyle bir ayrım varsa Kılıçdaroğlu'nun kendisi Alevi. Hem de bir siyasi partinin başında. Neyi eksik?" ifadesini eleştirdi. "Herhangi bir siyasi partiye genel başkan olması, devletin Alevilere lütfü, izzeti, ikramı, iyiliği değildir" diyen Hakan, "Devlet Alevilere ayrımcılık yapmadığını göstermek istiyorsa Alevileri bakan yapmalı, genel müdür yapmalı, daire başkanı yapmalı, vali yapmalı, kaymakam yapmalı" diye yazdı.

Ahmet Hakan'ın "Hayır çadırında kaçan muazzam fırsat" başlığıyla yayımlanan (30 Mart 2017) yazısının ilgili bölümleri şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayır çadırına gitti.

Ve çadırdakilere şöyle dedi:

“Neden hayır diyorsunuz? Anlatın bakalım.”

*

Muazzam bir fırsat, müthiş bir imkân, al da at diyen süper bir pas!

*

Fakat o da ne?

Çadırdaki hayırcılar...

Bu fırsatı tepiyor, bu imkânı heba ediyor, bu güzelim pası gole çeviremiyor.

*

Aralarından bir teki bile...

“Cumhurbaşkanının aynı zamanda parti genel başkanı olmasını istemediğimiz için hayır diyoruz” demiyor, diyemiyor.

*

Aralarından bir teki bile...

“Biz tek bir akılla değil, ortak akılla yönetilmek istediğimiz için hayır diyoruz” demiyor, diyemiyor.

*

Aralarından bir teki bile...

“Biz doğru dürüst bir denge denetim sistemi istediğimiz için hayır diyoruz” demiyor, diyemiyor.

*

Aralarından bir teki bile...

“Biz hiçbir gerekçe gösterilmeden tek bir kişi tarafından Meclis’in yenilenme kararının verilmesini istemiyoruz” demiyor, diyemiyor.

*

Bütün bunları geçtim...

“Bu sistem sizden farklı düşünen birinin eline geçerse ne olacak” demeyi akıl eden tek bir kişi bile çıkmıyor, çıkamıyor.

*

Bunlar denmediği gibi...

“Çağdaş yaşam, Atatürkçülük, ayrımcılık, kadın meseleleri, Yavuz Sultan Selim Köprüsü” gibi...

Tam da Tayyip Erdoğan’ın en rahat top koşturacağı alanlarda laflar sıralanıyor.

*

Kıssadan hisse:

Hakkını veremeyeceksen o çadırı kurmayacaksın kardeşim!

Bir Alevinin

Herhangi bir siyasi partiye genel başkan olması...

Devletin Alevilere lütfü, izzeti, ikramı, iyiliği değildir.

*

Devlet Alevilere ayrımcılık yapmadığını göstermek istiyorsa...

Alevileri bakan yapmalı, genel müdür yapmalı, daire başkanı yapmalı, vali yapmalı, kaymakam yapmalı.

*

Hepsini geçtim.

Cemevlerini ibadethane kabul etmeli ibadethane...