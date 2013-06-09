Ahmet Hakan: Hastanedeyim, lütfen dua edin

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan Twitter hesabından ciddi bir rahatsızlık nedeniyle hastanede olduğunu ve dua istediğini yazdı.

Ahmet Hakan'ın Twitter hesabından yayınlanan not, okurlarını endişelendirdi. Hakan, "Ciddi bir rahatsızlık nedeniyle hastanedeyim, lütfen dua edin" yazdı.

Gıda zehirlenmesi olduğu ortaya çıktı

Ahmet Hakan'ın gıda zehirlenmesi yüzünden hastaneye kaldırıldığı ve yaklaşık 3 gündür Şişli Amerikan Hastanesi'nde tedavi altında olduğu belirtiliyor. Hürriyet yazarı Hakan'ın sağlık durumunun ise her geçen saat düzeldiği gelen bilgiler arasında.