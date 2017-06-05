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Ahmet Hakan: Haram para ile Hac olurmuş

"Haram para ile haccı aynı anda düşünebilen kirli bir muhayyileyle bizim hiç işimiz olmaz"

05 Haziran 2017 12:03

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Haram parayla hac olur mu?" sorusunu "Pek uygun değildir ama hac geçerli olur” diye yanıtlayan Din İşleri Yüksek Kurulu'na tepki gösterdi. Hakan, "Din İşleri Yüksek Kurulu o soruyu şöyle yanıtlamalıydı: Şu merak ettiğin şeye bak! Haram para ile haccı aynı anda düşünebilen kirli bir muhayyileyle bizim hiç işimiz olmaz... Yürü git işine a be sersem herif" ifadesini kullandı. 

Ahmet Hakan'ın "Haram para ile Hac olurmuş" başlığıyla yayımlanan (5 Haziran 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Haram parayla hac olur mu?”

*

Din İşleri Yüksek Kurulu da...

“Pek uygun değildir ama hac geçerli olur” diye cevap vermiş.

*

Oysa Din İşleri Yüksek Kurulu...

“Haram parayla hac olur mu?” sorusuna şu cevabı vermeliydi:

“Şu merak ettiğin şeye bak! Haram para ile haccı aynı anda düşünebilen kirli bir muhayyileyle bizim hiç işimiz olmaz... Yürü git işine a be sersem herif.”

*

Çok merak ediyorum:

Din İşleri Yüksek Kurulu, bu tür buram buram saçmalık ve buram buram hikmetsizlik kokan soruların hak ettiği cevabı vermeyi ne zaman öğrenecek?

 

AKLINA ŞAŞARIM
- DENİZ varken havuza girenin...

*

- Serin yaylalar dururken 40 derece sıcağa koşanın...

*

- Mis gibi hurma varken gofrete dadananın...

*

- Park varken yürüme bandında yürüyenin...

*

Aklına şaşarım.

 

TEK SORU / TEK CEVAP
- SORU: Venedik’i neden bu kadar çok seviyorsun?

- CEVAP: Her gittiğimde Instagram’a koyacak tonla fotoğraf çektiriyorum da ondan...

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