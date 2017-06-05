Ahmet Hakan: Haram para ile Hac olurmuş

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Haram parayla hac olur mu?" sorusunu "Pek uygun değildir ama hac geçerli olur” diye yanıtlayan Din İşleri Yüksek Kurulu'na tepki gösterdi. Hakan, "Din İşleri Yüksek Kurulu o soruyu şöyle yanıtlamalıydı: Şu merak ettiğin şeye bak! Haram para ile haccı aynı anda düşünebilen kirli bir muhayyileyle bizim hiç işimiz olmaz... Yürü git işine a be sersem herif" ifadesini kullandı.
Ahmet Hakan'ın "Haram para ile Hac olurmuş" başlığıyla yayımlanan (5 Haziran 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:
“Haram parayla hac olur mu?”
*
Din İşleri Yüksek Kurulu da...
“Pek uygun değildir ama hac geçerli olur” diye cevap vermiş.
*
Oysa Din İşleri Yüksek Kurulu...
“Haram parayla hac olur mu?” sorusuna şu cevabı vermeliydi:
“Şu merak ettiğin şeye bak! Haram para ile haccı aynı anda düşünebilen kirli bir muhayyileyle bizim hiç işimiz olmaz... Yürü git işine a be sersem herif.”
*
Çok merak ediyorum:
Din İşleri Yüksek Kurulu, bu tür buram buram saçmalık ve buram buram hikmetsizlik kokan soruların hak ettiği cevabı vermeyi ne zaman öğrenecek?
AKLINA ŞAŞARIM
- DENİZ varken havuza girenin...
*
- Serin yaylalar dururken 40 derece sıcağa koşanın...
*
- Mis gibi hurma varken gofrete dadananın...
*
- Park varken yürüme bandında yürüyenin...
*
Aklına şaşarım.
TEK SORU / TEK CEVAP
- SORU: Venedik’i neden bu kadar çok seviyorsun?
- CEVAP: Her gittiğimde Instagram’a koyacak tonla fotoğraf çektiriyorum da ondan...