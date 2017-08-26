Ahmet Hakan: Halkımız Kılıçdaroğlu'nun atletine isyan etmiş; hahahaha, gerçekten hahahahahaha!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü sırasında çekilen atletli fotoğrafı için "İktidara yakın haber kanalında bir haber: Halk isyan etti. Neye isyan etmiş olabilir ki sevgili halkımız? Kemal Kılıçdaroğlu’nun atletine isyan etmiş! Dünyanın en pahalı benzinini sessizce kabullenen. Zamlara tınmayan. Halkımız. Sıra Kemal Kılıçdaroğlu’nun atletine gelince. İsyan bayrağını çekivermiş. Hahahahahaha! Gerçekten hahahahahaha!" ifadesini kullandı.

Hürriyet'te Ahmet Hakan'ın "Halkımız isyan etmiş" başlığıyla (26 Ağustos 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

İKTİDARA yakın haber kanalında bir haber:

“Halk isyan etti.”

*

Allah Allah!

Neye isyan etmiş olabilir ki sevgili halkımız?

Neye olacak?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun atletine isyan etmiş!

*

Şu işe bakın hele siz!

*

- Dünyanın en pahalı benzinini sessizce kabullenen...

- Kadın cinayetlerine sessiz kalan...

- Betona boğulmayı kabullenen...

- Grev iptallerine ses etmeyen...

- Zamlara tınmayan...

- Barzani’ye bir şey demeyen...

- Fındık taban fiyatına itiraz etmeyen...

- Adaletsizliklere ses çıkarmayan...

- Hayvanlara edilen eziyetlere susan...

- Çocuk tecavüzleri karşısında kılını kıpırdatmayan...

- Yolsuzluk molsuzluk... Hiç dert etmeyen...

- Hukuk mukuk... Hiç tasalanmayan...

Halkımız...

Sıra Kemal Kılıçdaroğlu’nun atletine gelince...

İsyan bayrağını çekivermiş.

*

Şu habere iki dakika inansak...

Sevgili halkımızı...

Fraksız sokağa çıkmayan, İngiliz kırsalına çıkan asilzadeler gibi Zeytinburnu sahilinde piknik yapan, beyaz eldivenle yemek servis ettiren, monşer monşer dolaşan, akşam yemeklerinde egzistansiyalizm tartışan, evin içinde “ropdöşambr”sız adım atmayan...

Bir halk sanacağız.

*

Hahahahahaha!

Gerçekten hahahahahaha!