Ahmet Hakan: Hakan Şükür'ün futbolculuğunu da översin, attığı gollere destan da yazarsın; yeter ki FETÖ denilen örgütün peşinden giden biri olduğu gerçeğini atlama

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Galatasaray ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Hakan Şükür'ün ismini söylemenin yasak ve ayıp olmadığını belirterek, "Futbolculuğunu da översin. Attığı gollere destan da yazarsın. Yeter ki... Bu Hakan Şükür denilen kişinin... FETÖ denilen örgütün haşhaş çekmiş gibi peşinden giden biri olduğu gerçeğini atlama" diye yazdı.

Hakan Şükür'ün her türlü riyakârlığa başvurmuş bir örgütün adamı olduğunu söyleyen Ahmet Hakan, "Yani demem o ki... Hakan Şükür gerçeğinin bir kısmını değil de tamamını söyledikten sonra... Korkmana, çekinmene, kaygı duymana, “Başıma bir iş gelir mi?” demene falan hiç gerek yok" ifadelerini kullandı.

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