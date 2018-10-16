Ahmet Hakan: Hakan Atilla her an Türkiye'ye getirilebilir

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, ABD'deki ambargo davasında hüküm giyen Halk Bankası yöneticisi Mehmet Hakan Atilla’nın ‘her an Türkiye’ye getirilebileceğini’ öne sürdü. “Kaynağımı sormayın, detay istemeyin” diyen Hakan, iddiasını ‘iyi haber alan kaynaklarından aldığı bilgiye’ dayandırdı.

Hakan’ın “Hakan Atilla her an Türkiye’ye getirilebilir” başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

ESKİDEN radyo ajanslarında falan şöyle bir habercilik jargonu vardı:

“İyi haber alan kaynakların bildirdiğine göre...”

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- Kaynağımı sormayın.

- Detay istemeyin.

- “Ne zaman” demeyin.

Sadece şunu bilin yeter:

İyi haber alan kaynaklardan aldığım bilgiye göre...

Tıpkı bizdeki papazın uçağa bindirilip ABD’ye gönderildiği gibi...

ABD hapishanelerinde tutuklu bulunan Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, her an ABD’den uçağa bindirilip Türkiye’ye getirilebilir.

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Bugün yarın böyle bir gelişme yaşanırsa...

Sakın şaşırmayın!

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Konuyla ilgili detaylar geldikçe paylaşacağım.

Takipte kalın lütfen.