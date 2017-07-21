Ahmet Hakan: Hadi kebapçı Selahattin, yekinme vakti!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Türkiye A Milli Takım Futbol Direktörü Fatih Terim ve iki damadı tarafından mekânı basılan "Kebapçı Selahattin"e, "basın toplantısı düzenlemesi" yolunda çağrı yaptı. "Kimse istifaya çağırmadı, bari sen çağır. Davet et bütün gazetecileri, cevapla bütün soruları" diyen Hakan, "Hiç değilse bu alanda bir eşitlik sağlansın. Hiç değilse temiz ve adil bir mücadele olsun. Hadi kebapçı Selahattin! Yekinme vaktidir" ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan'ın "Kebapçı Selahattin’e açık mektup" başlığıyla yayımlanan (21 Temmuz 2017) yazısı şöyle:

-Abi sen niye basın toplantısı yapmıyorsun ki?

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- Tehdit mi ettin, edepsizlik mi ettin... Çıkıp anlatsana.

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- Ne yani? Fatih Terim konuşacak, sen susacak mısın?

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- Madem hepimiz eşitiz, madem seninle Fatih Terim arasında eşitlik açısından bir fark yok, sen de çık, tek tek anlat nelerin yaşandığını...

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- Kadınlara bir saldırı oldu mu? Çoluk çocuğa bir babalanma söz konusu mu? Hepsini anlat.

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- Kim kimi tehdit etti? Kim kime sövdü? Kim kime dayılandı? Anlat hepsini.

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- Yine olsa sen de yine aynısını yapar mısın?

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- Mekân baskınına kaç kişi geldi? Resmi korumalar da işin içinde miydi? Çık da anlat.

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- Kimse istifaya çağırmadı, bari sen çağır.

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- Davet et bütün gazetecileri... Cevapla bütün soruları...

*

- Hiç değilse bu alanda bir eşitlik sağlansın... Hiç değilse temiz ve adil bir mücadele olsun.

*

- Hadi kebapçı Selahattin! Yekinme vaktidir.