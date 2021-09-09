Ahmet Hakan: Güneş, istifa ederse yüklü miktardaki tazminatını alamadan gitmiş olacak; bu nedenle 'Başarısızlık bana aittir' demesine rağmen bırakıp gitmiyor, gidemiyor

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 6-1 kaybedilen Hollanda maçının ardından Şenol Güneş'in istifa etmeme sebebinin tazminatla ilgili olduğunu söyleyerek "Gönderilirse, kendisine yüklü miktarda tazminat ödenecek. İstifa ederse, yüklü miktardaki tazminatını alamadan gitmiş olacak. İşte tam da bu nedenle 'Başarısızlık bana aittir' demesine rağmen bırakıp gitmiyor, gidemiyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin EURO 2020'de "sıfır" çekerek turnuvaya veda etmesinin ardından, Dünya Kupası Elemeleri'nde de yaşanan puan kayıpları ve son olarak 6-1 kaybedilen Hollanda maçı, teknik direktör Şenol Güneş'in milli takımdaki geleceğiyle ilgili tartışmaları beraberinde getirdi. Hollanda maçı sonrasında Güneş'in istifa etmeme sebebini yazan Hakan, şunları söyledi:

"Şenol Güneş’in son hezimetten sonra “İstifa ediyorum” dememesinin, diyememesinin nedeni şu:

Gönderilirse, kendisine yüklü miktarda tazminat ödenecek. İstifa ederse, yüklü miktardaki tazminatını alamadan gitmiş olacak. İşte tam da bu nedenle 'Başarısızlık bana aittir' demesine rağmen bırakıp gitmiyor, gidemiyor. Şenol Güneş, hatıralarımızda güzel izler bırakmış bir futbol adamıdır.

Eğer hatıralarımızdaki yerini korumak istiyorsa, eğer hezimete rağmen hâlâ takdir edilmeyi bekliyorsa, eğer bundan sonraki süreçlerde hep hayırla yâd edilmek istiyorsa, para mara hesabı yapmadan çekip gitmesini bilmeli ve istifa etmelidir."

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