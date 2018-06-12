Ahmet Hakan: Gül işte bu yüzden kaybetmeye mahkûmdu

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bir dönem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın karşısına muhalefetin ortak adayı olarak çıkacağı ifade edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le ilgili olarak "Kaybetmeye mahkûmdu" dedi.

Hakan, "Gül işte bu yüzden kaybetmeye mahkûmdu" başlığıyla yayımlanan (12 Haziran 2018) yazısında, "Eğer 'çatı aday' olsaydı, olabilseydi. Bugün ülkenin geleceğine dair tonla laf ediyor olacaktı" ifadesini kullandı. Hakan, sözlerine şöyle devam etti:

"Fakat 'çatı aday' olmadı, olamadı. Ve bugün ülkenin geleceğine dair ağzından tek harf bile çıkmıyor. Abdullah Gül’ün ta en baştan kaybetmeye mahkûm olduğunun bundan daha iyi bir göstergesi var mıdır, bilmiyorum. Buradan muhalefete sesleniyorum: Yatın kalkın Meral Akşener’e dua edin. Meral Akşener’in, 'Ben adayım, çatı matı dinlemem' tutumu olmasaydı, belki de şimdi kaybetmeye baştan mahkûm olan Abdullah Gül’ün çatı adaylığında seçime giriyordunuz."