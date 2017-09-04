Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, yeğeniyle öpüşürken görüntülenen sunucu Murat Başoğlu'nun, durumunu değerlendirirken Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun "Türkiye'de ensest oranı yüzde 40" açıklamasını hatırlatan Melis Alphan'ın yazısına isim vermeden tepki gösterdi.

Alphan'ın yazısına göre Türkiye'de halkın yarıya yakının ensest ilişki yaşadığını belirten Ahmet Hakan "Gerçekten yuh! Sanki evlerin içine kamera dayamışlar gibi... 'Ensest oranı yüzde 40' diyorlar" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Dik dur, eğilme Zühtü Bey" başlığıyla yayımlanan (04 Eylül 2017) yazısının ilgili kısmı şöyle:

Tarih: 21 Mayıs 2017...

Yer: AK Parti Büyük Kongresi...

Konuşan: Cumhurbaşkanı Erdoğan...

Şöyle diyor Erdoğan:

“Biz Allah’tan başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz. Bu böyle biline!”

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eğilerek selamladığını görünce...

Erdoğan’ın “Allah’tan başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz” çıkışı geldi aklıma.

Zühtü Bey adına üzüldüm doğrusu...

Çünkü günlerden bir gün...

Zühtü Bey de tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi...

“Biz Allah’tan başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz” diye haykırmaya karar verse...

Çıkarıp karşısına bu fotoğrafı koyacaklar.

Keşke tarihe böyle görsel bir “kanıt” bırakmasaydınız Zühtü Bey.

Palavranın daniskası: Türkiye'de ensest oranı yüzde 40 imiş

Ensest nedir?

Şudur:

Evlenmeleri törece ve yasaca yasaklanmış olan, yakın kan bağı olanlar arasındaki cinsel ilişki.

Yani anne, baba, kardeşler, teyze, hala, dayı, amca, anneanne, babaanne, dede ile olan cinsel ilişki.

Dikkat!

Tecavüzden, zorlamadan, tasalluttan, aklı ermeyene yönelen cinsel saldırıdan falan söz etmiyoruz.

Cinsel ilişkiden söz ediyoruz.

Gönüllü beraberlikten söz ediyoruz yani.

Murat Başoğlu ile yeğeni arasındaki gönüllü ilişki gibi bir ilişkiden yani.

İşte tam da bu nedenle...

“Türkiye’de ensest oranı yüzde 40’tır” demek...

Türkiye’de halkın yarıya yakınının...

Anne, baba, kardeş, dayı, amca, anneanne, babaanne, dede falan demeden gönüllü cinsel birliktelik yaşadığını söylemektir.

Ki bu iddiayı ortaya atana, dillendirene ancak “Yuh” denir.

Yuh yani!

Gerçekten yuh!

Üfürme olur da bu kadar olur!

Sallama olur da bu kadar olur!

Atmasyon olur da bu kadar olur!

- Sanki evlerin içine kamera dayamışlar gibi...

- Sanki mahrem alanları gözlemişler gibi...

- Sanki anket yapmışlar da halkın yarıya yakını “dayımla, halamla gönüllü beraberliğim var, pek de mutluyuz” demiş gibi...

“Ensest oranı yüzde 40” diyorlar.

Bari inandırıcı olsun diye küsuratlı sayı verin be kardeşim!

Sanki kıyafet mağazasının yazlık indirim oranlarını açıklıyorlar!

Akşener'in partisine dair olumlu-olumsuz 7 tespit

- BİR: Bir reytingleri olduğu kesin ama bir disiplinleri yok.

- İKİ: Gündem belirleme yetenekleri var gibi ama nereye kadar olduğu belirsiz.

- ÜÇ: Bir rüzgâr yakalamış gibiler ama sürdürebilirler mi belli değil.

- DÖRT: “Aynı MHP” olmamak gibi bir dertleri var ama bunu sağlamak için yaptıkları bir şey yok.

- BEŞ: “Yeni isimlerle çıkacağız” diyorlar ama dağ fare doğurabilir.

- ALTI: AK Parti’den oy tırtıklayacaklar gibi ama oyun çoğunu CHP’den alabilirler.

YEDİ: Şimdilik uyumlu gibi görünüyorlar ama ilk fırsatta kavga çıkacak gibi..