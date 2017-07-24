Ahmet Hakan: Gazetecileri serbest bırakın bayram olsun

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugünkü (24 Temmuz 2017) Cumhuriyet davasında hâkim karşısına çıkacak gazeteciler için, "Serbest bırakın bayram olsun" ifadesini kullandı. Hakan, Ahmet Şık için "Kendisine ancak ve ancak FETÖ’yü erken teşhis etmekten ödül verilebilir" dedi.

Hakan'ın Hürriyet'te "Gazetecileri serbest bırakın bayram olsun" başlığıyla (24 Temmuz 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

O KADRİ GÜRSEL ki...

Yeryüzünün bütün sihirbazları birleşse... Ondan bir FETÖ’cü çıkaramaz.

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O AHMET ŞIK ki...

Kendisine ancak ve ancak FETÖ’yü erken teşhis etmekten ödül verilebilir.

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O MUSA KART ki...

Hepiniz Fetullah’a “Hocaefendi” derken... Fetullah’ı çizgisiyle döven bir karikatüristtir.

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O AKIN ATALAY ki...

Kadir Mısıroğlu’ndan Kemalist çıkar ama ondan asla FETÖ’cü çıkmaz.

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O MURAT SABUNCU ki...

Kendisine “FETÖ’cüdür” diye iftira atmak, arşı âlâyı titretir.

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O TURHAN GÜNAY ki...

FETÖ’nün adamı değildir... Tam bir gönül adamıdır.

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O GÜRAY ÖZ ki...

FETÖ’nün değil Cumhuriyet okurlarının temsilcisidir.

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Bugün: 24 Temmuz, bu gazetecilerin duruşması var.

Bugün: 24 Temmuz, gazeteciler bayramı.

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Haksız yere aylardır tutuklu bulunan bu gazeteciler bugün serbest bırakılsın.

Serbest bırakılsın ki...

BAYRAM OLSUN.

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