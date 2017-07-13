Ahmet Hakan: Gariban askerlerimizin afişini yapacağına, FETÖ tarafından nasıl kandırıldığının afişini yap!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan "15 Temmuz" afişlerine tepki gösterdi.

"Türk askerinin teslim oluşunun afişini yapacağına FETÖ tarafından nasıl aldatıldığının ve kandırıldığının afişini yap" diyen Hakan, "Ağlayan ve teslim olmuş Mehmetçik’in afişini yapacağına FETÖ çetesinin Ergenekon’la, Balyoz’la hayatlarını kararttığı askerlerin afişini yap" ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan'ın "Yapacaksan şunların afişini yap" başlığıyla yayımlanan (13 Temmuz 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Tek kurşunla FETÖ’cü generali deviren kahraman askerimiz Ömer Halisdemir’in afişini yap...

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Türk askerinin teslim oluşunun afişini yapacağına...

FETÖ tarafından nasıl aldatıldığının ve kandırıldığının afişini yap...

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Ağlayan ve teslim olmuş Mehmetçik’in afişini yapacağına...

FETÖ çetesinin Ergenekon’la, Balyoz’la hayatlarını kararttığı askerlerin afişini yap...

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PKK’ya karşı amansız bir mücadele veren askerimizi zelil durumda sembolize eden afişler yapacağına...

Kutsal topraklara gider gibi Pensilvanya’ya giden milletvekillerinin afişini yap...

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FETÖ çetesinin üniformalı elemanlarından yola çıkarak askerlerimizin perişanlığının afişini yapacağına...

Bunca FETÖ’cünün Türk Silahlı Kuvvetleri’ne nasıl sızdırıldığının afişini yap...

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Hiçbir şeyden haberi olmayan gariban askerlerimizin afişini yapacağına...

Her şeyden haberdar olduğu halde kılını kıpırdatmayanların afişini yap...

15 Temmuz'un afişi bu olmalıydı

Yüz akı çizerlerimizdendir Hasan Aycın...

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İşte bakın:

Büyük çizerimiz, 15 Temmuz direnişini nasıl da muhteşem bir şekilde çizmiş.

Hem çok sade ve yalın...

Hem de çok güçlü ve etkileyici...

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Afiş yapacaksan, al bunu yap.