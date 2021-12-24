Ahmet Hakan: Fiyatlar düşecek, nokta

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine toplantısının ardından yeni ekonomi paketine ilişkin açıklamalarıyla doların düşmesinin ardından marketlerde artan fiyatlarda düşüş beklentisini kaleme aldı.

“Dolar bir kuruş artsa anında fiyatlara yansıtanlar, dolar yüzde 40’a varan düşüş yaşadığı halde kıllarını kıpırdatmıyorlar. Tutturmuşlar, ‘Yerine koyma maliyeti’ diye bir gerekçe. İyi de kardeşim, dolar düşünce yerine koyma maliyeti de düşmüş olmadı mı? İndirsene fiyatları” diyen Hakan, devamında şunları kaydetti:

“Fiyatlar düşecek, nokta. Dolar arttıkça... İştahla arttırmıyor muydunuz fiyatları? Bu gözler, aynı gün içinde aynı ürüne üç kere zam yaptığınızı gördü. Neyi bekliyorsunuz fiyatları indirmek için?

Toplumsal talebi dikkate almıyorsunuz. Sosyal medya çağrılarını umursamıyorsunuz. Hazine ve Maliye Bakanı’nın uyarısına aldırmıyorsunuz. Tüketici derneklerinin çağrılarına kulak asmıyorsunuz. Nedir sizi insafa getirecek olan şey? Önünde sonunda, öyle ya da böyle bu fiyatlar düşecek. Bu böyle gitmez, gidemez, gitmeyecek. Bari güzellikle indirin de azıcık takdir kazanın.”

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