Ahmet Hakan: FETÖ'ye karşıysan Zekeriya Öz'ü taklit etmeyeceksin!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik olarak başlatılan soruşturmalarla ilgili olarak "FETÖ'ye karşı mısın? O zaman önüne geleni tutuklamayacak, tutuklamayı cezaya dönüştürmeyeceksin", "Zekeriya Öz’ü taklit etmeyeceksin" ifadelerini kullandı.

"FETÖ'nün kumpas davaları"nın bir numaralı şüphelisi olduğu ifade edilen Zekeriya Öz, Ergenekon ve 17-25 Aralık soruşturmalarını yürütmüştü. Hakkında yakalama kararı bulunan Öz için Türkiye, 300 bin lira ödül koymuştu.

Ahmet Hakan'ın "Kavurmacı niye serbest demeyelim, diğerleri niye tutuklu diyelim" başlığıyla yayımlanan (29 Mayıs 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Dün şöyle bir şey oldu:

*

Ömer Faruk Kavurmacı var ya Ömer Faruk Kavurmacı...

- Karakola gitti...

- İmzasını çaktı...

- Ve sessizce süzüldü toplumun arasına...

Oh mis!

*

İnsan ister istemez soruyor:

*

Aynısını...

- Kadri Gürsel niye yapamıyor?

- Barbaros Muratoğlu niye yapamıyor?

- Şahin Alpay niye yapamıyor?

- Ahmet Şık niye yapamıyor?

- Nazlı Ilıcak niye yapamıyor?

- Ali Bulaç niye yapamıyor?

- Ahmet Turan Alkan niye yapamıyor?

- Musa Kart niye yapamıyor?

*

Niye Kavurmacı tutuksuz yargılanırken...

FETÖ ile hiçbir illiyet bağı olmayanlar ya da FETÖ ile bağı Kavurmacı’ya göre hayli zayıf olanlar tutuklu yargılanıyor?

*

Galiba esas mesele budur, buradadır.

FETÖ'ye karşı mısın?

O zaman...

Yargıyı ele geçirmeye çalışmayacaksın.

*

O zaman...

Önüne geleni tutuklamayacak, tutuklamayı cezaya dönüştürmeyeceksin.

*

O zaman...

Yazdığın iddianame, gerçekten iddianameye benzeyecek.

*

O zaman...

Zekeriya Öz’ü taklit etmeyeceksin.