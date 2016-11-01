Ahmet Hakan: FETÖ’cüler Cumhuriyet’e yönelik operasyon için kime teşekkür etmeli?

Hürriyet gazetesi Ahmet Hakan, CNN Türk televizyonunda sunduğu Tarafsız Bölge programında söylediği “FETÖ’cülere fırsat verdiler” sözlerini, köşe yazısında tekrarladı. Hakan, Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerine yapılan operasyonlara yönelik olarak “Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyon, FETÖ’cülere ilaç gibi geldi” dedi ve “FETÖ’cüler bu kıyak için kime teşekkür etmeliler acaba?” diye sordu.

Hakan, Gülen cemaati tarafından en çok dava açılan Cumhuriyet yazarı Hikmet Çetinkaya için "Ben üniversitedeydim... Hikmet Çetinkaya Fetullah’ı yazardı. Ben gazeteciliğe başladım... Hikmet Çetinkaya Fetullah’ı yazardı. Ben Fetullah Gülen’i melaike gibi görürdüm... Hikmet Çetinkaya Fetullah’ı yazardı. Ben Hikmet Çetinkaya’ya kıl olurdum... Hikmet Çetinkaya Fetullah’ı yazardı. Ben gazetecilikte 20 yılı devirmiştim... Hikmet Çetinkaya Fetullah’ı yazardı. Ben yarım asırlık çınar oldum... Hikmet Çetinkaya Fetullah’ı yazdı. İşte bu Hikmet Çetinkaya… FETÖ’cülükten gözaltına alındı. Komik ama ben gülemiyorum” dedi.

Hakan’ın bugün (1 Kasım 2016) “FETÖ’nün en mutlu günü” başlığıyla yayımlanan yazısından ilgili kısım şöyle:

FETÖ'cüler, Batı'da "DARBE BAHANE, MUHALİF SUSTURMA ŞAHANE" diyerek propaganda yapıyorlardı.

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FETÖ’cülere bu tür bir propaganda yapabilmeleri için bu zamana kadar sınırlı bir malzeme verilmişti.

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Ve dün itibarıyla...

FETÖ’cüler aranan kanı, fazlasıyla bulabildi.

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Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyon, FETÖ’cülere ilaç gibi geldi.

FETÖ’cüler, dünden itibaren “DARBE BAHANE, MUHALİF SUSTURMA ŞAHANE” sloganını, çok daha özgüvenli ve çok daha güçlü bir şekilde atmaya başladılar.

*

Benim merak ettiğim husus ise şu:

Bu muhteşem kıyak için...

FETÖ’cüler bu kıyak için kime teşekkür etmeliler acaba?

HİKMET ÇETİNKAYA

BEN üniversitedeydim... Hikmet Çetinkaya Fetullah’ı yazardı.

*

Ben gazeteciliğe başladım... Hikmet Çetinkaya Fetullah’ı yazardı.

*

Ben Fetullah Gülen’i melaike gibi görürdüm... Hikmet Çetinkaya Fetullah’ı yazardı.

*

Ben Hikmet Çetinkaya’ya kıl olurdum... Hikmet Çetinkaya Fetullah’ı yazardı.

*

Ben gazetecilikte 20 yılı devirmiştim... Hikmet Çetinkaya Fetullah’ı yazardı.

*

Ben yarım asırlık çınar oldum... Hikmet Çetinkaya Fetullah’ı yazdı.

*

İşte bu Hikmet Çetinkaya...

FETÖ’cülükten gözaltına alındı.

*

Komik ama ben gülemiyorum.

LAİKÇİ TEYZELERDEN BİN ÖZÜR

ÇOK dalga geçtim duyarlılıklarınızla...

Çok mavra geçtim korkularınızla...

Çok maytap geçtim çocuksu azminizle.

*

Hepinizden çok ama çok özür diliyorum.

Ne olur beni affedin.

‘YETMEZ AMA EVET’Çİ DÜŞMANLIĞINA SON VERSEK

“YETMEZ ama evet”çi takımının...

- Aymazlıklarına ben de çok kızıyorum.

- Ukalalıkları benim de asabımı bozuyor.

- Yanılmışlara özgü mahcubiyet yaşamamaları beni de ifrit ediyor.

Falan filan...

*

Ama artık gelinen bu noktada...

“Yetmez ama evet”çi düşmanlığının bir anlamı da kalmadı, önemi de...

*

Artık devir...

“Önce komünistleri götürdüler” diye başlayan cümlelerin devri.

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