Ahmet Hakan: Fethullah Gülen'in son pozunun şifrelerini açıklıyorum...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen'in kamuoyuna yansıyan son fotoğrafını "değerlendirdi." Hakan, "Alabildiğine umutsuz, alabildiğine mağlup, alabildiğine kayıpta olduğu halde kuyruğu dik tutmaya çalışıyor" dedi.

Ahmet Hakan'ın "İzmir Marşı'nın nesi rahatsız etti ki seni?" başlığıyla yayımlanan (17 Temmuz 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Fetullah'ın son pozunun şifrelerini açıklıyorum

15 Temmuz’un yıldönümünde ortaya çıkan kararlılık tablosu, şunu bir kez daha gösterdi:

Fetullah kaybetti, kaybediyor, kaybedecek.

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Tabii Fetullah da bunun sımsıkı bilincinde.

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İşte tam da bu yüzden...

Bir Amerikan gazetesine poz verirken yan tarafındaki ekrana da bir şiir oturtmuş.

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Ne deniyor şiirde?

Şu deniyor:

“Şimdilerde şölen var bahçelerde / Bahardan ses geliyor perde perde / Aceleci acele edip dursun / Beklenen mutluluk biraz ileride.”

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Kısacası Fetullah, “Mutluluk biraz ileride... Hemen dökülmeyin...” falan diye...

Hem kalan son taraftarlarına moral vermeye çalışıyor...

Hem de düşmanlık yapanların gözünü korkutmaya çalışıyor.

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Alabildiğine umutsuz, alabildiğine mağlup, alabildiğine kayıpta olduğu halde...

Kuyruğu dik tutmaya çalışıyor yani.

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Allah, halkın üzerine ateş açan bu alçak katillere bekledikleri mutluluğu hiçbir zaman tattırmayacak inşallah.