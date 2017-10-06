Ahmet Hakan: Fesli Deli Kadir'in ille de elinde baltayla Atatürk heykeline saldırması mı gerekiyor?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, AKP'ye ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Kadir Mısıroğlu'nun 2013 yılında Atatürk heykelleri hakkında söylediği "Heykellerin köpek leşi gibi sürüklendiğini göreceksiniz" sözlerine tepki göstererek "Fesli Deli Kadir’in ille de elinde baltayla heykele saldırması mı gerekiyor?" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Fesli Deli Kadir’in ille de elinde baltayla heykele saldırması mı gerekiyor?" başlığıyla yayımlanan (6 Ekim 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Fesli Deli Kadir”, yine Atatürk heykellerine saldırmış.

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Demiş ki:

“Heykellerin köpek leşi gibi sürüklendiğini göreceksiniz.”

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Ne zaman Fesli Deli Kadir’in bu tür bir vukuatından söz etsem...

“Ya bırak... Dikkate alma şu herifi... Meczubun tekidir” diyorlar.

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İyi de...

Eline baltayı, nacağı alıp Atatürk heykellerine saldıran meczuplar için hiçbirimiz “Ya bırakın... Dikkate almayın şu herifleri... Meczup bunlar meczup” demiyoruz.

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Hatta ve hatta...

Türk yargısı, bu baltalı meczupları...

Kulaklarından tuttuğu gibi atıveriyor içeriye...

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Ne yani?

Fesli Deli Kadir’e de benzer bir muamele yapılması için...

İlle de elinde baltayla Atatürk heykeline saldırması mı gerekiyor?

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“Heykeller köpek leşi gibi sürüklenecek” diye höykürmek...

Baltayla heykele saldırmaktan bile daha adice, daha alçakça değil mi?

Emniyet'in misyon ve vizyonu

KENDİ açıklamalarına göre...

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün MİSYONU şu imiş:

“Bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve toplumun düzen içinde yaşamını sürdürmesi için hukuk ilkeleri içerisinde güvenlik hizmeti sunmak.”

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Yine kendi açıklamalarına göre...

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün VİZYONU şu imiş:

“Adalet ve güvenlik olgusunun tesisine katkıda bulunan, birey ve toplum odaklı proaktif polislik anlayışıyla güvenlik hizmeti sunan bir teşkilat olmak.”

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Alanya’da, sokak ortasında çaresiz bir kadını vahşi biçimde döven iki polis memurunun durumu...

Bu misyon ve vizyonun neresine karşılık geliyor acaba?

Kadına bakış

KADIN denilince...

Adamların aklına şu iki şey geliyor:

- BİR: Soyulmuş ya da soyulmamış domates...

- İKİ: Ambalajı açılmış ya da açılmamış teşhir ürünü...

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Hay sizin kadın tahayyülünüze...

Batı'nın ahlaksızlığı

HABER şu:

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“Hollanda Savunma Bakanı Jeannie Hennis, Birleşmiş Milletler adına Mali’de görev yapan iki Hollandalı askerin yaşamını yitirmesinde siyasi sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle istifa etti.”

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Bu Batılılar da çok ahlaksız oluyorlar çok.