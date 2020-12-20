Ahmet Hakan: Fatih Terim’in sözlerinden sonra umarım bekçiler ayaklanmaz

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'na "Sen bekçi bile olamazsın. Sen nasıl hakemsin ulan" dediğini hatırlatarak, "Umarım bekçiler ayaklanmaz" görüşünü savundu.

Hakan yazısında, "Fatih Terim, kızdığı hakeme 'Senden bekçi bile olmaz' demiş.Hamamcılara laf edildi diye hamamcıların, hemşireler filmde iyi yansıtılmadı diye hemşirelerin ayaklandığı bir ülkede...Çok tehlikeli bir laf. Umarım bekçiler ayaklanmaz." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Fatih Terim'den hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na: Sen bekçi bile olamazsın