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Ahmet Hakan: Fakat çok oynak bu kur be! Adeta Tanyeli gibi

"Şu anda 7 liradan dolar alanların suratlarını görmek istiyorum"

16 Ağustos 2018 10:22

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Ağustos'ta tırmanarak zirveyi gören doların salı günü itibariyle düşük seyretmesini köşesine taşıyarak, "Fakat çok oynak bu kur be! Adeta Tanyeli gibi... Şu anda 7 liradan dolar alanların suratlarını görmek istiyorum. 7 liradan dolar bozduranlar amma şanslı ha! Hem acayip kâr ettiler, hem de hepimizden daha çok vatansever oldular!" diye yazdı. 

Ahmet Hakan, "Dolar düşerken mırıldandıklarım" başlığıyla yayımlanan yazısında şunlara değindi:

- Nihayet düşme trendine girdi meret!

- Başaramadın turuncu adam!

- Fakat çok oynak bu kur be! Adeta Tanyeli gibi...

- Şu anda 7 liradan dolar alanların suratlarını görmek istiyorum.

- 7 liradan dolar bozduranlar amma şanslı ha! Hem acayip kâr ettiler, hem de hepimizden daha çok vatansever oldular!

- Her şey Adnan Bali’nin televizyona çıkıp konuşmasıyla başladı gibi...

- Fakat çok oynak bu kur be! Asya piyasaları yükseltmez inşallah!

- Yükselirken sesi çıkanların düşerken sesi çıkmıyor... Düşerken sesi çıkanların yükselirken sesi çıkmıyor.

 

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