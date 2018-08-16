Ahmet Hakan: Fakat çok oynak bu kur be! Adeta Tanyeli gibi

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Ağustos'ta tırmanarak zirveyi gören doların salı günü itibariyle düşük seyretmesini köşesine taşıyarak, "Fakat çok oynak bu kur be! Adeta Tanyeli gibi... Şu anda 7 liradan dolar alanların suratlarını görmek istiyorum. 7 liradan dolar bozduranlar amma şanslı ha! Hem acayip kâr ettiler, hem de hepimizden daha çok vatansever oldular!" diye yazdı.

Ahmet Hakan, "Dolar düşerken mırıldandıklarım" başlığıyla yayımlanan yazısında şunlara değindi:

- Nihayet düşme trendine girdi meret!

- Başaramadın turuncu adam!

- Fakat çok oynak bu kur be! Adeta Tanyeli gibi...

- Şu anda 7 liradan dolar alanların suratlarını görmek istiyorum.

- 7 liradan dolar bozduranlar amma şanslı ha! Hem acayip kâr ettiler, hem de hepimizden daha çok vatansever oldular!

- Her şey Adnan Bali’nin televizyona çıkıp konuşmasıyla başladı gibi...

- Fakat çok oynak bu kur be! Asya piyasaları yükseltmez inşallah!

- Yükselirken sesi çıkanların düşerken sesi çıkmıyor... Düşerken sesi çıkanların yükselirken sesi çıkmıyor.

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