Ahmet Hakan: Fabrikadaki patlamanın ve askerlerimizin havai fişek taşıma işleminde ne işi olduğunun üzerine gidilmeli

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Sakarya Hendek'te 7 işçinin ölümüne neden havai fişek fabirkasındaki patlamanın ve o fabrikadaki patlamamış havai fişekleri taşırken 3 askerin şehit olmasının üzerine gidilmesi gerektiğini belirtti.

Hakan, "Ekmeğinin peşinde koşan 7 emekçimizi, işçimizi kaybettik havai fişek fabrikasındaki patlamada. Daha bunun acısı dinmemişken dün de üç askerimiz şehit oldu. Havai fişek taşıma işlemi sırasında. İlk olarak söyleyeceklerim şunlar: Bu iki olayın da üzerine gidilmelidir. Fabrikadaki patlamanın da üzerine gidilmelidir, askerlerimizin havai fişek taşıma işleminde ne işi olduğunun da üzerine gidilmelidir. Giden canların hesabı mutlaka sorulmalıdır. İhmallerin, özensizliklerin, savruklukların sorumluları, yargı önünde muhakkak hesap vermelidir." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "İkinci olarak söyleyeceklerim ise şunlar: En başta kuşlara verdiği zarar olmak üzere bazı kusurlarından söz ediyorduk havai fişeğin. Ama şu saatten sonra gökyüzünde çalımlı bir biçimde patlayan her havai fişek vefat eden işçilerimizi, şehit düşen askerlerimizi hatırlatacak bizlere. Kısacası havai fişek artık lanetli bir eğlencedir hepimizin gözünde." ifadesini kullandı.

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