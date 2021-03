Ahmet Hakan: Eski günlere ve bugüne dair her türlü genellemeye karşı alabildiğine mesafeli ol sayın Z kuşağı

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında son günlerde siyasetin de gündeminde olan Z kuşağına seslendi. “Eskiden her şey çok güzeldi” tezi koskocaman bir yalandır sayın Z kuşağı. Bugün her şey çok daha güzel” tezi de koskocaman bir yalandır sayın Z kuşağı” diyen Hakan, eski günlere ve bugünlere dair dair her türlü genellemeye karşı alabildiğine mesafeli olma önerisinde bulundu.

Ahmet Hakan'ın, "Dinle Z kuşağı" başlıklı yazısının tamamını okumak için tıklayın.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun SSK genel müdürlüğü dönemine işaret ederek, “Z kuşağı bilmiyor. Bunları gençlerimize hatırlatmamız gerekiyor” demişti. Erdoğan’ın Z kuşağı açıklamasının ardından, Twitter’da ‘Z kuşağı bilmez’ etiketi gündemin birinci sırasına yerleşmişti.