Ahmet Hakan: Ertuğrul Özkök, Elif Şafak'ın yanında imam hatipli kalır

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, ünlü yazar Elif Şafak'ın "Biseksüelim ama bunu kamusal alanda söyleyecek cesaretim olmadı" açıklamasını eleştirdi. Hakan, Şafak'ın dikkat çekmek için böyle bir açıklama yaptığını belirterek "Elif Şafak, bu dikkat çekme işini öyle güzel kıvırıyor ki... Kendisini “dikkat çekme hastası” olarak takdim eden bizim Ertuğrul Özkök bile bunun yanında imam hatipli mahcubiyeti yaşıyor gibi kalır" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Dikkat çekme yarışında şampiyon: Elif Şafak" başlığıyla yayımlanan (16 Ekim 2017) yazısının bir kısmı şöyle:

Dikkat çekme hastalığı diye bir şey varsa...

Bunun şampiyonu Elif Şafak’tır.

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Elif Şafak...

Ne yapıyor, ne ediyor, her dönem dikkati çekmeyi başarıyor.

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Bazen liberal oluyor, bazen Mevlânâ deyip sema dönüyor, bazen “insanın anlam arayışı” falan diyerek ağır abla takılıyor, bazen “Hocaefendi’nin yazarı” oluyor, bazen Ermeni meselesine el atıyor, bazen eziyet çeken yazar pozları takınıyor falan...

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İşte bakın:

Bu sefer de cinsel yönelimini ifşa edip “Ben bir biseksüeldim, fakat çekindiğim için bunu açıklayamadım” falan diyerek...

Dikkat çekmeyi başarmış.

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Elif Şafak, bu dikkat çekme işini öyle güzel kıvırıyor ki...

Kendisini “dikkat çekme hastası” olarak takdim eden bizim Ertuğrul Özkök bile bunun yanında imam hatipli mahcubiyeti yaşıyor gibi kalır.

Gözünü seveyim yapma Orhan Pamuk

ÖYLE tedirginiz ki... Ya Elif Şafak’ın yarattığı sansasyondan etkilenen Orhan Pamuk da bir ifşada bulunmaya kalkarsa...

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Haşdi Şabi olayı bile bu kadar tedirgin etmiyor hiçbirimizi.

Müftü nikâhı konusunda başka yolun yok CHP

MÜFTÜ nikâhı konusunda CHP’nin önünde İKİ YOL var.

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- BİRİNCİ YOL: Ya “Kilisede papaz nikâh kıyabiliyor, buna bir şey demiyorsunuz da neden camide müftünün nikâh kıymasına karşı çıkıyorsunuz?” sorusuna herkesi ama herkesi, bilhassa cami cemaatini ikna edecek şöyle okkalı ve tartışmayı bitirecek bir cevap geliştirecek...

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- İKİNCİ YOL: Ya da müftü nikâhına itirazdan vazgeçecek.

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Başka yol yok.

Gökçek bugün istifa edebilir

KADİR Topbaş nasıl istifa ettirildi?

Belediye Meclisi’ndeki AK Partili üyelerin Kadir Topbaş karşıtı oy kullanmalarıyla...

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Şimdi benzer bir yöntemin Melih Gökçek için de denenmesine karar verilmiş.

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Ankara Belediye Meclisi’ndeki AK Partili üyelere Melih Gökçek karşıtı oy kullanmaları talimatı verilmiş.

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Bunu fark eden Melih Gökçek’in bugün istifa etmesi bekleniyor.

Bir bilmecem var çocuklar

AK Parti...

Önümüzdeki ilk yerel seçimde...

Ankara ve İstanbul’u...

Kaybederse...

Bu duruma en çok hangi iki kişi sevinir?