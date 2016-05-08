Ahmet Hakan: "Erkeksen çık karşıma" sözündeki 'erkek' kelimesinin yerine Dilek Dündar'ı koyalım

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a adliye önünde yapılan silahlı saldırıya müdahale eden Dilek Dündar için, "Gelin, bundan böyle dilimize yerleşen 'Erkeksen çık karşıma', 'Erkek gibi dövüş', 'Erkek ol' gibi gerekçesiz erkek böbürlenmesi içeren sözlerdeki “erkek” kelimesinin yerine 'Dilek' kelimesini koyalım" dedi.

Ahmet Hakan'ın, "Ahmet Davutoğlu'nun sekiz kabahati varmış" başlığıyla yayımlanan (8 Mayıs 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

"AHMET Davutoğlu'nun kabahati neydi?" sorusunun cevabı...

Cumhurbaşkanı’na yakın düşünce kuruluşu SETA’nın bir çalışanının yazdığı ve Sabah gazetesinde yayınlanan makalede verildi.

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Buna göre Ahmet Davutoğlu’nun 8 kabahati varmış:

- BİR: Hakan Fidan’ı milletvekili adayı yapmak...

- İKİ: Dolmabahçe Mutabakatı’na geçit vermek...

- ÜÇ: 7 Haziran’dan sonra koalisyon kurmaya çabalamak.

- DÖRT: AK Parti kurulları ve milletvekili aday listelerinde ön almaya çalışmak.

- BEŞ: Akademisyenlerin yargılanmasıyla ilgili olarak farklı bir tutum sergilemek...

- ALTI: Çözüm Süreci’ne dönülebileceğinin işaretini vermek.

- YEDİ: Dokunulmazlık konusunda izlediği politika.

- SEKİZ: AB ile vardığı mülteci anlaşması...

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Bu sekiz kabahate baktığımızda ne görüyoruz?

Şunu görüyoruz:

Sizin “Saray’ın emrinden çıkmıyor” dediğiniz Ahmet Davutoğlu, Saray’ın gözünde “kafasına göre takılan bir başbakan” olarak değerlendiriliyormuş.

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Buradan ne çıkar?

Şu çıkar:

Yeni başbakan, Ahmet Davutoğlu kadar bile kafasına göre takılamayacak.

"Allah herkese Dilek Dündar gibi eş nasip etsin"

- Silahlı magandanın üzerine aslanlar gibi yürüdü ya...

- Magandayı anında yüreksiz bir palyaçoya dönüştürdü ya...

- Yakasına yapıştığı silahlı magandadan daha cesur olduğunu kanıtladı ya...

İşte tüm bu nedenlerle...

Allah herkese...

Dilek Dündar yürekliliğinde bir eş nasip etsin diyorum.

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Gelin, bundan böyle dilimize yerleşen “Erkeksen çık karşıma”, “Erkek gibi dövüş”, “Erkek ol” gibi gerekçesiz erkek böbürlenmesi içeren sözlerdeki “erkek” kelimesinin yerine “Dilek” kelimesini koyalım.