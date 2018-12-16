Ahmet Hakan: Erkan Petekkaya, ana avrat küfür edip telefonu suratıma kapattı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, “İçki yasaklansın” çıkışıyla gündeme gelen oyuncu Erkan Petekkaya’nın kendisini sarhoş bir şekilde aradığını, “ana avrat küfrettikten sonra telefonu yüzüne kapattığını” yazdı.

Hakan’ın bugünkü köşesinde yer alan ilgili kısım şöyle:

“İÇKİ yasaklansın” dediği için yumuşacık, incecik, efendice eleştirmiştim Erkan Petekkaya’yı...

Geçen akşam... Saatler daha erken ha! 20.00 falan bile değil.

Telefon açtı bana Erkan Petekkaya... Fakat nasıl sarhoş! Anlatamam. Zilzurna resmen!

Önce “Ahmet Abi... Ahmet Abi...” falan diye başladı eveleyip gevelemeye...

Sarhoş idare etmekten hiç anlamam, yine de elimden geleni yapmaya çalıştım nezaketle. Fakat bu ahlaksız adam, bir süre sonra ana avrat küfür edip yüzüme telefonu kapatıverdi.

Hem insan gibi içmeyi bilmeyen hem de “içki yasaklansın” diyerek hükümete şirinlik yapan bu Erkan Petekkaya’ya sadece şunu söylemek isterim...

Senin alkol sorunun yok Erkan Petekkaya, senin karakter sorunun var!

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