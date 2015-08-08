Ahmet Hakan: Erdoğan zar atıyor, AK Parti tekrar seçimde yüzde 30'lara bile düşebilir

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, erken seçime gidilmesi halinde oluşacağını öne sürdüğü tabloyu 10 madde halinde sıraladı. HDP’nin barajı geçtiği her durumda AKP’nin tek başına iktidar olmasının zorlaşacağını ancak terör olaylarının artması halinde AKP’den MHP’ye oy kaybının artacağını ve savunan Hakan, “Savaş ve huzursuzluk içinde gidilecek bir seçim, AK Parti'yi yüzde 30'lara bile düşürebilir” dedi.

Hakan, “Tayyip Erdoğan zar atmak, şansını denemek istiyor... ‘Hepyek’ de atabilir, ‘düşeş’ de... ‘Düşeş’ gelirse ne âlâ... Ama ‘hepyek’ gelirse... İşte o zaman 7 Haziran'ı bile mumla arayacaktır” ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan’ın Hürriyet gazetesinde yayımlanan (8 Ağustos 2015) yazısının “10 maddede açıklıyorum: Tekrar seçimde ne olur?” bölümü şöyle:

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- BİR: Bugünden bakıldığında AK Parti için "Oyunu birkaç puan arttırabilir" diyebiliriz. Nereden gelecek bu birkaç puan? Tabii ki MHP'den...

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- İKİ: Seçime var daha en az üç ay... İşte bu üç ay içinde... Çatışmalar sürerse... Şehit cenazeleri gelmeye devam ederse... Ahali, "Bu işin sorumlusu AK Parti" demeye başlayabilir. İşte o zaman oyunu arttıran parti AK Parti yerine MHP olabilir. "PKK", "terör", "şehitler", "vatan", "bölünmez" gibi sözcükler devreye girince... Kazanan MHP olur. Yani AK Parti dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olabilir.

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- ÜÇ: Milliyetçilik yarışı söz konusu olduğunda AK Parti'nin MHP'yi geçmesi imkânsız. İşte bakın: Devlet Bahçeli, bugün itibariyle moral üstünlüğü ele geçirmiş durumda. Bütün polemiklerin içinde Bahçeli var. Şu anda adından en fazla söz edilen lider: Devlet Bahçeli...

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- DÖRT: Girdiği yeni yolda AK Parti'nin HDP'den oy alması mümkün değil. Güneydoğu'da yitirdiği gücünü daha da yitirip bir tabela partisi haline gelebilir AK Parti.

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- BEŞ: HDP'nin barajı aşacağı konusunda kimsenin bir kuşkusu yok. HDP'nin barajı aşması demek, AK Parti'nin tek başına iktidarı elde etmesi çok zor demek.

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- ALTI: Bugün ya da yarın yapılacak anketlerin verdiği sonuçlar, doğruyu yansıtmayacaktır. Düşünün: Seçime en az üç ay var ve bu üç ay içinde nelerin olabileceğini kimse bilmiyor ve herkes kaygılı. Yani anketlere bakıp erken seçim kararı almak, AK Parti açısından pek de akıllıca bir karar değil.

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- YEDİ: CHP oyunu koruyacaktır. Belki birkaç puan arttırabilir. Özellikle MHP'nin AK Parti karşıtlığı konusunda keskin tavır almamasından şikâyetçi bazı ulusalcı kesimler, oylarını CHP'ye verebilir.

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- SEKİZ: MHP'nin barajın altında kalacağını düşünenler fena halde yanılıyorlar. Türkiye'nin içine girdiği süreç, MHP'nin önünü açıyor. Çünkü AK Parti, lisan-ı hal ile "Biz yanıldık, MHP haklıymış" deme noktasına geldi. Böyle bir durumda "haklı çıkan" değil de "yanılan" mı kazanacak?

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- DOKUZ: Erken seçimde AK Parti'nin başarılı bir sonuç alması, ancak şehit cenazelerinin gelmemesine bağlı... Barışın ve huzurun gelmesine bağlı... Savaş ve huzursuzluk içinde gidilecek bir seçim, AK Parti'yi yüzde 30'lara bile düşürebilir.

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- ON: Şu ana kadar okuduğunuz ilk dokuz maddeyi unutun! Şimdi size bambaşka bir şey söyleyeceğim: Tayyip Erdoğan zar atmak, şansını denemek istiyor... "Hepyek" de atabilir, "düşeş" de... "Düşeş" gelirse ne âlâ... Ama "hepyek" gelirse... İşte o zaman 7 Haziran'ı bile mumla arayacaktır.

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