Ahmet Hakan: Erdoğan sözlerinde ciddiyse Kılıçdaroğlu tutuklanabilir

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Halen ülkesinin aleyhine işlediği suçtan dolayı cezaevinde bulunan zat konunun kendisine kadar ulaşmasına endişe ettiği için şimdiden suyu bulandırmaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu'nun bağlantısı çıkarsa şaşmayın. Buradan çıktım, çıktım, çıkmadığım taktirde açıklamalarda bulunacağım diyor içerideki zat. Bütün bunlar FETÖ taktiğidir" ifadesi ile ilgili olarak "Eğer Erdoğan sözleri hakkında ciddiyse Kılıçdaroğlu tutuklanabilir" ded,

Ahmet Hakan'ın "Kemal Kılıçdaroğlu'nu tutuklayacaklar mı?" başlığıyla yayımlanan (15 Ağustos 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bir haftadır Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı bir kampanya yürütülüyor.

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Kampanyayı yürütenler, aşağı yukarı şunları söylüyor:

- Enis Berberoğlu’na MİT TIR’larıyla ilgili belgeleri veren Kemal Kılıçdaroğlu idi.

- Hüküm giyip hapse atılan Enis Berberoğlu, bunu açıklayacağını söylüyor.

- Enis Berberoğlu böyle bir şey yaparsa... Kılıçdaroğlu tutuklanır.

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Pek ciddiye almamıştım bu kampanyayı...

Ne de olsa kampanyayı yürütenler, aslı astarı pek çıkmayan bu türden kampanyalar yürütmekle meşhur tiplerdi.

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Fakat o da ne!

Aynı şeyleri Cumhurbaşkanı Erdoğan da söylemesin mi?

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Eğer Erdoğan...

- Bir zemin yoklaması yapmaya çalışmıyorsa...

- CHP’nin kimyasını bozmaya çalışmıyorsa...

- Kılıçdaroğlu’nu korkutmaya çalışmıyorsa...

Yani gerçekten de ciddiyse...

Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik bir tutuklama girişimi söz konusu olabilir.

*

Böyle bir şey neye yol açar?

Neye yol açmaz ki?

*

En basitinden...

- Huzursuzluğun daha da artmasına...

- Gerginliğin daha da tırmanmasına...

- Cepheleşmenin daha da keskinleşmesine...

- Demokrasinin daha da zedelenmesine...

Yol açar.

*

Hani eski bir reklam filminde “Aklından bile geçirme” diye bir slogan vardı ya...

Türkiye’yi, Türkiye’nin barışını, Türkiye’nin bütünlüğünü düşünen bütün aklıselim sahibi insanlara sesleniyorum:

Akıldan bile geçirilmesin! Aman ha aman!

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