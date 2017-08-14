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Ahmet Hakan: Erdoğan, neden tabanına "Coca-Cola o kadar da kötü bir şey değil" demiyor?

#ErdoğanınCocaCola hashtagi Türkiye listesinde ikinci sıraya kadar yükselmişti

14 Ağustos 2017 05:17

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sosyal medyada tepki çeken Isparta'daki Coco-Cola fabrikası açılışını değerlendirdi. Hakan, Erdoğan'ın açılışını yaptığı fabrikanın iktidara yakın medya kuruluşlarında "Coca-Cola" ifadesinin yerine "Meyve suyu" ismiyle haber yapılmasına tepki gösterek "Madem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tabanını dönüştürüp değiştirme gücü var. Neden Coca-Cola konusunda bu gücünü kullanmıyor? Neden “Meyve Suyu” diye konuyu geçiştirmek yerine “Coca-Cola o kadar da kötü bir şey değil” falan demiyor?" ifadesini kullandı.

#ErdoğanınCocaCola hashtagi Türkiye listesinde ikinci sıraya kadar yükselmişti.

Hürriyet'te Ahmet Hakan'ın "Neden ‘Evet kardeşim, Coca-Cola fabrikası açtım, ne var bunda’ demiyor?" başlığıyla yayımlanan (14 Ağustos 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta’da Coca-Cola fabrikasının açılışını yaptı.

*

Fakat gelin görün ki...

- Cumhurbaşkanlığı’nın tüm resmi bültenlerinde...

- İktidara yakın medyada...

- İktidara yakın sosyal medya hesaplarında...

Israrla ve inatla...

“Coca-Cola” ifadesine yer verilmedi.

Onun yerine “Meyve Suyu” ifadesi öne çıkarıldı.

*

Peki ama neden?

Neden olacak?

Çünkü tabanda Coca-Cola markası, pek hoş karşılanmıyor.

Yıllarca “Yahudi sermayesi”, “İsrail dostu” falan diye karalanmış bir markadan söz ediyoruz.

İsrail’le en küçük bir krizde Coca-Cola’ların sokaklara dökülmesini hatırlayalım.

*

Oysa Coca-Cola...

- Yüzde yüz halka açık bir şirket.

- En büyük hissedarının elindeki hisse oranı yüzde 5...

- Türkiye’deki yatırımcıları ülkenin tanınmış işadamları.

- Coca-Cola’nın en tepesindeki isim bir Türk.

*

Ve asıl önemli bilgi:

“Yahudi sermayesi, İsrail dostu” falan denilen Coca-Cola’nın Müslüman ve mazlum Filistin’de tam dört adet fabrikası var.

Ramallah’taki fabrikanın önünde dev bir Coca-Cola şişesi var.

*

Bu meselede benim aklımın almadığı husus şu:

Madem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tabanını dönüştürüp değiştirme gücü var.

Neden Coca-Cola konusunda bu gücünü kullanmıyor?

Neden “Meyve Suyu” diye konuyu geçiştirmek yerine “Coca-Cola o kadar da kötü bir şey değil” falan demiyor?

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