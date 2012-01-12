Ahmet Hakan: Erdoğan istemese 'cemaat' kuş bile uçuramaz

T24 - Ahmet Hakan, tutuklamaların cemaat işi olduğunu iddia edenlere "Tayyip Erdoğan istemese “Cemaat” kuş bile uçuramaz" yanıtını verdi.



Hakan'ın Hürriyet gazetesinde "Bu olup bitenler ‘Cemaat’in işi mi?" başlığı ile yayımlanan bugünkü (12 Ocak 2012) yazısı şöyle:





BAZILARI diyor ki:

- Aziz Yıldırım’ın içeri tıkılması...

- Ahmet ile Nedim’in tahliye edilmemesi...

- Hanefi Avcı’nın hayatının karartılması...

- MİT’in yıpratılması...

- Reyting için operasyon yapılması...

- KCK meselesi...

- Cüppeli’nin içeri tıkılması...

- İlker Başbuğ’un tutuklanması...

- Hurşit Tolon’a el atılması...

- Kılıçdaroğlu hakkında fezleke hazırlanması...

- Ve “Sırada kim var” sorusunun ardının arkasının kesilmemesi...

Bütün bunların arkasında “cemaat” var.



Soruyoruz:

İyi de kardeşim, sonuçta...

- Operasyonları polis yapıyor.

- Suçlamaları savcı yöneltiyor.

- Kararları yargıç veriyor.

“Cemaat” bunun neresinde?



Soruya cevap vermek yerine...

Yüzümüze hınzır ve bilmiş bir gülümsemeyle bakılıyor.

Ardından da ekleniyor:

“Konuşturma beni.”

Ne demek isteniyor?

Demek istenen şudur:

“Cemaat, özel yetkili mahkemelerde etkinliğinin doruğuna ulaşmış. Hükümetin elinden bir şey gelmiyor. Ya atılan adımların bazılarının arkasında durmak zorunda kalıyor ya da küçük serzenişlerle işi geçiştiriyor. Bunları kanıtlayamam ve kamu önünde söyleyemem... Ama işin doğrusu budur.”



Ben de diyorum ki:

İyi de kardeşim, ne diye kanıtlayamayacağın ve kamu önünde açıkça söyleyemeyeceğin bir iddianın peşinden gidiyorsun?

Kanıtlanamayan bir iddianın kaderi bellidir:

Ya “spekülasyon yapıyorsun” derler ya da “iftira atıyorsun” derler.

Kamuoyu önünde söylenemeyen, köşede bucakta fısıldanan bir iddianın da kaderi bellidir:

“Herkesin içinde söyleyemediğini gizli kapaklı fısıldamanın hiç kimseye bir faydası yoktur” derler adama...



Baştan beri söylüyorum, yine söyleyeceğim:

Nerede başlayıp nerede bittiği bilinmeyen “Cemaat” adlı bir heyulayla uğraşmak yerine...

Nerede başlayıp nerede bittiği gayet iyi bilinen “hükümet” adlı kanlı canlı somut varlıkla uğraşmak gerekir.

Çünkü...

Gerçekten de bütün bu olup bitenleri “Cemaat” yapıyorsa bile...

Ona bir “yaptıran” vardır.

Şunu hiç aklından çıkarma:

Tayyip Erdoğan istemese “Cemaat” kuş bile uçuramaz.





