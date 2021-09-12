Ahmet Hakan: Erdoğan da en etkili muhalefet partisinin ne olduğunun farkında

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fiyat artışlarına ilişkin değerlendirmelerine atıfta bulunarak, "Erdoğan da en etkili muhalefet partisinin ne olduğunun farkında" düşüncesini dile getirdi.

Hakan yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kahramanmaraş’ta yaptığı konuşmada, 'Raflardaki, tezgâhlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz' dedi. Geçtiğimiz günlerde “En etkili muhalefet partisi: Pahalılık” başlıklı bir yazı yazmıştım. Öyle anlaşılıyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da en etkili muhalefet partisinin ne olduğunun farkında." ifadesini kullandı.