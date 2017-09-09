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Ahmet Hakan: Emine Erdoğan'ı gürül gürül övüyorum

"O tarafa mı yaranmaya çalışıyorsun sen diyenlere zerre aldırmadan"

09 Eylül 2017 06:50

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı "gürül gürül övdüğünü" söyledi. Hakan, "'O tarafa mı yaranmaya çalışıyorsun sen' diyenlere de 'bizim tarafa mı dümen kırıyorsun sen' diyenlere de zerre aldırmıyorum" dedi.

Hürriyet'te Ahmet Hakan'ın "Senin tetikçi havuzcudan ne farkın var Sol Haber Portalı!" başlığıyla (9 Eylül 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

- Bangladeş sınırında yaşanan büyük insanlık dramına kayıtsız kalmayıp koşup gitmesiyle...

- Arakanlı Müslümanların dertlerine bir nebze de olsa derman olmaya çabalamasıyla...

- Bangladeş sınırında perişan bir şekilde yaşamaya çalışan mağdurlara, uzaktan baş selamı vermek yerine sarılıp ağlamasıyla...

- “First lady’lik öyle olmaz böyle olur” diyerek... Dünyaya güzel bir first lady’lik örneği sunmasıyla...

Her türlü övgüyü fazlasıyla hak etmiştir.

*

Övüyorum Emine Erdoğan’ı...

- “O tarafa mı yaranmaya çalışıyorsun sen” diyenlere de...

- “Bizim tarafa mı dümen kırıyorsun sen” diyenlere de...

Zerre aldırmadan...

Gürül gürül övüyorum...

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