Ahmet Hakan: Elin Amerikalısının himayesinde ordu kurarsan işte böyle çözülürsün

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Afganistan’daki son duruma ilişkin olarak, “Elin Amerikalısının himayesinde ordu kurarsan işte böyle çözülürsün” yorumunu yaptı.

Hakan yazısında, “Kabil ne zaman düşer? Uluslararası gözlemciler... Önce bir yıl dediler. Sonra üç ay dediler. Ardından da bir ay dediler. Ve son olarak söyledikleri şu: Kabil 72 saatte düşer. Afgan hükümetine bağlı güçler, o kadar hızlı çözülüyor ki... Taliban bile bu hıza yetişemiyor. Bir başka deyişle... Afgan Ordusu’nun çözülme hızı, Taliban’ın ilerleme hızından daha fazla." düşüncesini dile getirdi.

Hakan şu ifadeleri kullandı.

"Buradan çıkarmamız gereken iki ders var: Bir: Varlığını elin Amerikalısının para, silah ve eğitim desteğine borçlu olan bir ordu, hızla çözülmeye mahkûmdur. İki: Kuvayımilliye ruhuyla hareket edip vatan savunmasına geçmek şarttır ki... Bunun için bir Atatürk’e ihtiyaç vardır."