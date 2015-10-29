Ahmet Hakan: Elif Çakır'dan özür diliyorum...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, eski Star gazetesi editörü Murat Seçkin'in "Elif Çakır bana 'Kabataş gelini anlatmadı, ben hissettiklerimi yazdım'" iddiasıyla tekrar gündeme gelen Kabataş olayına ilişkin Elif Çakır'ın kendisini telefonla aradığını söyledi. Çakır'ın telefonda "Gazetede editöre 'O anlatmadı, ben hissettiklerimi yazdım' gibi bir şey söylemedim. Kabataş kahramanı Z. D ne anlattıysa ona inandım, yazdım" dediğini aktaran Hakan, daha önce 'Meğer fanteziler Elif Çakır’ınmış' dediğini hatırlatarak, "Beyanı esas alıyor ve yazdığım bu hüküm cümlesinden dolayı Elif Çakır’dan özür diliyorum" dedi.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet'te "Ne yani, Cemaat'e mi destek vereceğiz? sorusunun basit cevabı" başlığıyla yayımlanan (29 Ekim 2015) yazısından bazı bölümler şöyle:

Gazeteci Elif Çakır aradı.

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Dediği şunlar:

-“Kabataş haberi” ile ilgili olarak yazdığım ne varsa... Hepsini olayın kahramanı olan Z. D. anlattı.

-Ben tek bir kelime bile eklemedim.

-Söylediklerine inandım. Beni ikna etti.

-Gazetede editöre “O anlatmadı, ben hissettiklerimi yazdım” gibi bir şey söylemedim.

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Taraf gazetesinde çıkan yazıdan sonra Elif Çakır’la ilgili hüküm cümlesi kurmuştum.

“Meğer fanteziler Elif Çakır’ınmış” demiştim.

Beyanı esas alıyor ve yazdığım bu hüküm cümlesinden dolayı Elif Çakır’dan özür diliyorum.

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Yakında Elif Çakır’la kapsamlı bir söyleşi yapacağım.

Peşinde koşacağım soru şu olacak:

“Kabataş yalanını kim uydurdu?”

Bekleyiniz...

Hele şu seçim tantanası bir bitsin.

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