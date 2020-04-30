Ahmet Hakan: Eli sürekli tetikte olan güvenlik güçlerimiz, bu tür vahim sonuçlar doğuracak hataların sorumluluğunu ramazana yükleyeceklerse hiç oruç tutmasalar daha iyi

Hürriyet Gazetesi Genel Yönetmeni Ahmet Hakan, Adana'da bir polis memuru, 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle 17 yaşındaki Suriyeli Ali El Hemdan’ı kalbinden vurmasına ilişkin, "Belinde silah taşıyan, eli sürekli tetikte olan güvenlik güçlerimiz, bu tür vahim sonuçlar doğuracak hataların sorumluluğunu ramazana yükleyeceklerse hiç oruç tutmasalar daha iyi..." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Tutuklanan polis memuru, verdiği ifadede şöyle demiş: Böyle bir şey yaşandığı için üzgünüm. Silah yanlışlıkla ateş aldı. Elim yanlışlıkla tetiğe değdi. Silahı elime almamın nedeni havaya ateş açmaktı. Sendeleyip düştüm. Yorgunluk ve ramazan dolayısıyla böyle bir olay meydana geldi. Bu ifadede benim en çok 'Ramazan dolayısıyla' sözü dikkatimi çekti. Bir rahmet ayı olan ramazanın 17 yaşındaki bir çocuğun kalbinden vurulmasına bahane edilmesi, kanıma dokundu." görüşünü savundu.

Hakan, "Diyanet ne der bilmiyorum ama ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim: "Belinde silah taşıyan, eli sürekli tetikte olan güvenlik güçlerimiz, bu tür vahim sonuçlar doğuracak hataların sorumluluğunu ramazana yükleyeceklerse hiç oruç tutmasalar daha iyi. Sonuçta ramazan, “Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir' ilkesinden doğan bir inancın ayıdır" ifadesini kullandı.

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