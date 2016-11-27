Ahmet Hakan: "Ekonomide işler iyi gitmiyor" demek hainlikse dolara yayın yasağı getirin!

ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından dolarda yaşanan dalgalanma Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye kararının ardından 3,44 seviyesi ile yeni bir rekor kırdı. "Şu aşamada bilerek dolar alan herkes haindir. Bu ihanete ortak olmayın, devletin gittikten sonra doların olsa ne olacak" diyen hükümete yakın gazeteci Ömer Turan'ın sözlerini isim vermeden eleştiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan "Ekonomide işler iyi gitmiyor' falan demek bile hainlikmiş. O zaman dolar kuruna yayın yasağı getirin kardeşim" dedi.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet'te yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Neden dolara yayın yasağı getirilmiyor?"

“Ekonomide işler iyi gitmiyor” falan demek bile hainlikmiş.

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O zaman dolar kuruna yayın yasağı getirin kardeşim.

Rektörün teki adı Fethullah olan bir çocukcağıza...

“Sen en iyisi adını değiştir” demiş.

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Size bir şey söyleyeyim mi?

Bu rektör, birkaç yıl önce de “Fetullah demeyeceksin, Fetullah Gülen Hocaefendi diyeceksin” diye çıkışıyordur muhakkak.

*

Bizdeki sorun bu...

Överken de mübalağacıyız.

Yererken de mübalağacıyız.

"Bir günlüğüne şu kafadan ver Allah'ım"

- ABD çöküyor.

- AB bizden korkuyor.

- Doların son çırpınışları bunlar.

- Putin önümüzde diz çöktü.

- Merkel titriyor.

- IMF bizden borç istiyor.

*

Bir günlüğüne, sadece bir günlüğüne...

Şu kafadan ver de rahat bir uyku çekeyim Allah’ım.

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