Ahmet Hakan: Ek seferli tam kapanma mı olur?

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Koronavirüs’le mücadele kapsamında Ramazan Bayramı’nı da kapsayan 17 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle İstanbul’dan gitmek için yola çıkanların oluşturduğu trafiği gündemine aldı.

Türkiye genelinde 16 milyon kişinin kapanmadan muaf olduğunu belirterek, “Yani muaf tutulanların çoğu İstanbul’da. İşte tam da bu nedenle... Kapanma gününde... İstanbul’da tuhaf bir yoğunluk var” diyen Hakan, “Ama yine de hepimizin aklında koskocaman bir soru işareti asılı kaldı. Şöyle bir soru işareti: Hepsini anladık da... Metroya, otobüslere ek sefer koymak da neyin nesi? Ek seferli tam kapanma mı olur? Gerçekten de bu nasıl kapanma ki?” diye yazdı.

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