Ahmet Hakan: Eğer gerçekten Erdoğan'dan yanaysanız; buna 'Dur' deyin

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını kesintisiz veren, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin miting konuşmalarını canlı verirken yarıda kesen, diğer adayların halkla buluşmasını hiç vermeyen televiyon kanallarına tepki gösterdi. Hakan, "Eğer gerçekten de Erdoğan’dan yanaysanız; Erdoğan karşıtı bir kampanyaya dönüşmekte olan bu olaya dur deyin" dedi.

Muharrem İnce'nin bugüne kadar yaptığı 3 konuşmada da TV kanalları kötü performans göstermiş, konuşmaları tamamlamadan kesmişti.

Hakan "Bir kazan - kazan olayı: Erdoğan - İnce buluşması" başlığıyla yayımlanan yazısında konuya ilişkin olarak şunları yazdı:

Televizyon kanallarının diğer adaylarının konuşmalarını yayınlamayıp sadece Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarını uzun uzun yayınlaması...

Tayyip Erdoğan karşıtı bir kampanya etkisi uyandırır.

Neden mi?

Şu altı nedenle:

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- BİR: Erdoğan’dan bıkkınlığa yol açar.

- İKİ: Halkın diğer adayları merak etmesine neden olur.

- ÜÇ: Diğer adayları mağdur yapar.

- DÖRT: Diğer adaylarla ilgili önü alınamaz bir gizeme yol açar.

- BEŞ: Diğer adayların hatalarını ört bas eder.

- ALTI: Başka mecraların popüler olmasına neden olur.

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Ey AK Parti stratejistleri!

Ey AK Parti taktisyenleri!

Eğer gerçekten de Erdoğan’dan yanaysanız...

Erdoğan karşıtı bir kampanyaya dönüşmekte olan bu olaya dur deyin.

Başta TRT olmak üzere bütün televizyonlara...

“Yayınlasanıza kardeşim diğer adayların da konuşmalarını” diye çıkışın.